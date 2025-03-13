北市永康商圈增徒步區？ 在地居民贊成：假日不用人車爭道

台北市府有意在永康商圈推出「徒步區」，引起在地兩方不同意見。當地居民、育有一子的周小姐認為，不光是逛街舒適，對於有小孩的家長、年邁長輩都免於人車爭道的狀況，或許可以朝假日試辦先行。商圈也表示，目前仍有幾個問題待解，也認為試辦的可行性。

住在永康商圈十多年的周小姐贊成增設徒步區，她說，社區道路狹窄，有時候到了假日，觀光客、汽機車一多，行人都得閃躲，尤其有小孩的家長，不管是推娃娃車或者牽著行走都有危險性，而且鄰里內也有年邁長輩在街道上都處弱勢。

周小姐也說，永康商圈有著不少特色小店，很適合散步逛街，近期海外觀光客多，頂多是搭乘計程車或Uber到馬路或巷口，利用走路方式認識這條街巷，更重要的是，汽機車減少也能維持空氣品質，這也是身為在地人所期盼。

周小姐認為，可以先透過階段性去規畫徒步區，像是假日試辦等，再依照試辦情形循序漸進。

台北市東門永康商圈發展協會理事長劉鴻翔說，其實在2、3年前有提議過假日徒步區的施行，當時的市府是說需要商圈出錢，經過商圈評估超出能力，因此沒有後續研議。因此這次北市府願意主動推動，當然贊成，但也有幾項要點需要討論。

劉鴻翔說，首先是施行的時間點，是只有假日還是包含平日，以及範圍多廣，還有居民是否能夠不受限制通行，另外，機車是否納入限制也都仍待討論。

他說，在地的攤商來說，蠻願意在假日先行試辦徒步區，讓消費者或在地居民都能夠不受汽車機爭道，也能慢慢的逛街，他認為，或許先以假日為試辦，都是值得大家來溝通討論。