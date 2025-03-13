快訊

普亭大勝？專家打臉揭慘況「俄軍募兵崩潰」 花118年才能占領烏克蘭

首次發生！1252戶「扣款未吐鈔」原因曝 中華郵政： 明天前回沖完畢

昔洪仲丘案促修法…賴總統宣布恢復軍事審判 洪慈庸發聲

男高音波伽利大巨蛋開唱 北市協推3飯店住房優惠

中央社／ 台北13日電

台北市觀傳局今天表示，古典與流行跨界男高音安德烈．波伽利將首登台北大巨蛋開唱，攜手3家位於北投的溫泉飯店推住房優惠專案，讓樂迷享受音樂還可到北市各景點遊玩。

台北市觀光傳播局以新聞資料指出，古典與流行跨界男高音安德烈．波伽利（Andrea Bocelli）4月4日將於台北大巨蛋開唱，是首名登上大巨蛋舞台的西洋國際巨星。

北市府觀傳局長王秋冬透過資料說，市長蔣萬安得知波伽利巡演消息，指示市府全力促成爭取到台北開唱；為迎接樂迷人潮，攜手飯店推出住房優惠專案，盼此場國際級藝術展演，為台北文化版圖立下新里程碑，藉此吸引更多國際藝文演出選擇在台北。

觀傳局表示，為迎接波伽利的樂迷人潮，與3家北投溫泉飯店攜手推出優惠專案，期間出示波伽利演唱會票根，享指定消費專屬優惠，包含北投晶泉丰旅、大地酒店、北投麗禧溫泉酒店，都讓樂迷可享超值好宿，感受台北獨特溫泉魅力。

觀傳局指出，樂迷到台北欣賞波伽利演出，也可順遊大巨蛋及鄰近松山文創園區，附近還有台北101及信義商圈、東區商圈，也可造訪陽明山擎天崗、冷水坑、北投、貓空，及4月限定的竹子湖海芋季。

觀傳局轉述主辦單位牛耳藝術表示，這次是波伽利睽違10年再度來台開唱，且這次巡演，波伽利選擇台北，足見台北的國際重要性，台北市政府一路支持協助、共同努力，希望未來能在台北看到更多國際級藝文展演活動，並吸引周邊國家的旅客參訪認識台北。

北市府 北投 觀傳局

延伸閱讀

王大陸變乖乖牌入伍媒體「暴動」 北市兵役局算準他會來

北市成立無人機教育中心 挹注120萬補助15校

日本取經 市長盧秀燕：台中大巨蛋將採商業複合經營

台中大巨蛋獎落誰家？市長盧秀燕：非我能決定

相關新聞

環狀線地震受損遭監委糾正 雙北市府將聯手告中華工程

新北環狀線在去年0403花蓮地震中受損，監察委員通過調查報告及糾正，指台北市捷運工程局未盡督導及履約管理之責。捷運局今回...

蘆洲南北側盼中央速審 侯友宜：拆遷得罪人的事我來做

新北市長侯友宜今天到蘆洲區舉辦行動治理座談會，會中聚焦蘆洲近年重要建設，包括環狀線北環段進度與蘆洲南北側等議題，侯友宜表...

買預售屋靠AI 北市推Hi Landy用拍照語音檢測契約陷阱

為避免消費者誤觸契約地雷，北市地政局推出「預售屋契約智能問答–Hi Landy」，率先全國由「分辨式AI」進化到「生成式...

監院環狀線報告出爐 新北：依契約保固責任求償19.27億

監察願今天公布環狀線損毀報告，並糾正台北市政府。新北市捷運局今天表示，環狀線受損原因根據國內頂尖專家學者成立的第三方公正...

翻轉行人地獄 板橋區4危險路口改善完工

為提升用路人安全，改善轄內易肇事路口，新北板橋區公所向中央爭取經費，獲內政部及交通部「永續提升人行安全計畫」補助，針對莊...

北市擬推大型重機共用車格2.0 全市12區都有

台北市汽機車格難求，加上重型機車更如同大風吹，北市去年試辦重型機車與機車共用車格計畫，經過半年多時間，發現使用率低，為此...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。