新店太平宮建廟220年…公益善款捐贈破億 侯友宜到場祈福

新店區太平宮於3月13日舉辦建廟220周年暨開漳聖王聖誕千秋活動，現場席開80桌平安餐，吸引眾多信徒與地方人士共襄盛舉。此次活動中，太平宮再次展現公益精神，慷慨捐贈近285萬元獎學金，預計嘉惠約1500名學子。

新店太平宮作為地方信仰中心，不僅承載居民的信仰寄託，更長年致力於公益慈善事業。太平宮董事長黃朝安說，開漳聖王以忠勇仁愛、護民安邦的形象深受信眾敬仰，宮廟也秉持「取之社會、用之社會」理念，積極投入各類慈善活動，包括捐贈平安米、辦理社區關懷計畫，及每年固定提供獎學金，幫助清寒學生完成學業。

「我們希望透過這些行動，讓新店區的弱勢家庭感受到溫暖，也讓孩子們有更多機會追求夢想。」黃朝安表示，開漳聖王深受信眾敬仰，廟方長年投入公益，包括捐贈平安米、辦理社區關懷及獎學金，盼幫助新店區弱勢民眾，帶來生活希望。

新北市長侯友宜說，感謝立委羅明才、市議員陳儀君協助向中央爭取經費，讓地方發展能獲得更多資源，也肯定太平宮的善行義舉，稱讚該廟是過去13年來在慈善捐助上名列前茅的宮廟之一，13年來捐贈的總金額更是超過1億，不僅持續關懷弱勢，更在教育公益方面不遺餘力。

作為新店地區歷史悠久的信仰中心，新店太平宮已有220年歷史，承載著當地居民的文化記憶與精神寄託。黃朝安表示，未來廟方將持續發展公益事業，結合在地企業與社會資源，推動更多關懷計畫，讓善的影響力延續，讓更多需要幫助的人獲得實質支持。