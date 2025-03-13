陶博館「2025春遊三鶯」登場 醃脆梅報名享早鳥優惠

陶博館即將迎來年度盛事－「2025春遊三鶯」首波登場的是甕藏春梅醃脆梅DIY，搭配推出限量梅甕 「春語」，以雙釉色展現春日浪漫與靜謐之美，還有全新梅醬DIY體驗，以及兩款風味獨特的梅酒「晨霧」與「初陽」，邀請共度春日梅好時光。

新北市文化局長張䕒育說，今年陶博館「春遊三鶯」規畫四大系列包含甕藏春梅、春日拾音、春光漫步及享樂春天，與新北市美術館開館系列活動相互串聯，讓民眾在鶯歌享受藝術氛圍的同時參與手作體驗，感受地方文化與生活美學的結合。新北市美術館的開館象徵著城市文化發展的重要里程碑，陶博館透過陶藝與飲食文化，讓藝術融入日常生活，未來兩館將攜手為新北市帶來更豐富的文化體驗。

陶博館長張啟文說，陶博館自2001年起為幫助受921震災影響的南投梅農，同時推廣陶瓷，結合嚴選青梅及設計款梅甕推出「甕藏春梅」醃脆梅DIY，至今已舉辦21年，是陶博館每年春季膾炙人口的活動，讓參與者透過手作品味春日氣息、創造屬於自己的春天記憶。

今年「甕藏春梅」打造限量梅甕「春語」，設計靈感來自春天萬物復甦的自然細語，甕體線條勾勒出梅果的飽滿，金色鶯歌鳥輕立於上，甕蓋邊緣以細緻鎏金點綴，釉色展現春的雙重面貌－粉色流露梅花初綻溫柔光彩，象徵春的浪漫與活力；松石綠如同梅果散發沉穩靜謐氣質，散發春的寧靜深邃。松石綠款為「醃脆梅DIY」限定，活動於4月3日至4月27日在陶博館陶瓷藝術園區風廣場舉辦，每人每甕原價899元，3月31日前報名享早鳥優惠價799元。

4月底進入梅子黃熟季節，全新推出簡單好玩的「梅醬DIY」，由南投水里休閒農業產銷班班長盧振祥指導，學員能完整體驗梅醬製成流程，再裝封進鶯歌順陽玻璃有限公司的玻璃瓶帶回梅香滿溢，體驗活動在4月26至27日、5月3至4日登場，每日2場次，每場次120分鐘，體驗價250元，4月1日起開放報名。

此外，陶博館再次攜手鶯歌在地合力酒廠，限量推出兩款梅酒創造清新淡雅全新風味，「晨霧」是煙燻鐵觀音風味取材自石門區晨霧繚繞的鐵觀音，入口可感受茶香與梅子的甘醇；「初陽」是柚香白茶風味則以三峽白茶為基底，搭配柚香，口感淡雅甜爽，帶來清新氣息，每瓶售價499元。

2025春遊三鶯將在4月3日至6月1日熱鬧登場，每個周末將輪番舉辦獨立音樂演出、兒童劇團、三鶯美學體驗及主題市集等精彩的展演活動，更多資訊可上陶博館官方網站（https://www.ceramics.ntpc.gov.tw/）或粉絲專頁（https://www.facebook.com/YCMuseum/）查詢。