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北市4處公墓周邊注意 清明掃墓10天交管

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
富德、南港軍人公墓接駁車。圖／交通局提供
富德、南港軍人公墓接駁車。圖／交通局提供

因應掃墓車潮，台北市交通局提前一周、為期10天，進行轄內四處公墓的周邊交通管制，同時也派發免費接駁車，鼓勵民眾多搭乘大眾交通往返。

台北市轄內的公墓包含文山區的富德公墓、南港軍人公墓、陽明山公墓。交通局交通治理科長林育生表示，有鑒於往年民眾都會提早掃墓，因此今年交通管制提前一周展開，時間為3月15、16、22、23、29、30日及4月3、4、5、6日的連假。

林育生表示，交通管制時段從早上5點半到下午5點，包括崇德街與富陽街口、崇德街與崇德街146巷、研究院路4段與木柵路4段159巷三岔路口、文山區西寒寺前三岔路口等4個管制點禁止汽機車等所有車輛通行。

另外，木柵路5段的3處路口和研究院路4段與3段路口，以及南港研究院路3段中華科大等共5處管制點只有機車可以通行。

同時，在富德、南港軍人公墓有5處停車場，包含木柵動物園河川地有汽車格1288格。動物園站地下停車場的汽車150格、機車200格。捷運木柵機廠停車場的汽車678格。萬興國小停車場的汽車231格、機車188格。西寒寺臨停機車場200格。陽明山公墓則有惇敘工商汽車95格。

交通局大眾運輸科長郭建辰說，從去年8天的掃墓公車運量為63萬人次、連續假日就高達11萬人次，因此評估今年公車增開到10天，開闢木柵線、南港線、軍人公墓線、崇德線及陽明山線相關線路5線的免費掃墓公車。

郭建辰說，除了軍人公墓線班距為20到30分鐘，其餘各線路班距為3到10分鐘。同時，為提供行動不便及70歲以上年長者往返，現場也會配置復康巴士提供免費接駁。

平日接駁車搭車路線。圖／交通局提供
平日接駁車搭車路線。圖／交通局提供
陽明山公墓接駁車。圖／交通局提供
陽明山公墓接駁車。圖／交通局提供

交通管制 停車場 公墓

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