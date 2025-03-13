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環狀線震損遭糾正 北市捷運局：施工有落實品管

中央社／ 台北13日電
新北捷運環狀線去年因0403地震損害。聯合報系資料照
新北捷運環狀線去年因0403地震損害。聯合報系資料照

新北捷運環狀線去年因0403地震損害，監察院認為工程主辦機關台北市捷運局未盡施工督導及履約管理責任，通過糾正。捷運局今天表示，施工過程都有落實品管且有資料可查。

環狀線震損後，雙北捷運局共同委託中華民國結構工程學會鑑定原因，並在1月公布調查結果，指出此事件是施工廠商中華工程未按核定施工圖施作導致，雙北市府將一同向中華工程求償新台幣19.27億元。

監察委員趙永清、葉宜津今天發布新聞稿表示，中華工程未按施工圖說施工，台北市捷運局身為工程主辦機關且自辦監造，卻疏於注意，導致此案發生，有重大違失，因此提案糾正。

台北市捷運局第一區工程處長陳建宏強調，施工過程捷運局及工程處都有依照契約及工程會規定，落實品管作業，且有資料可查，後續將與新北市政府一同對中華工程求償，預計3月底提告。

捷運環狀線 新北捷運

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