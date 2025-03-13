蘆洲南北側盼中央速審 侯友宜：拆遷得罪人的事我來做

新北市長侯友宜今天到蘆洲區舉辦行動治理座談會，會中聚焦蘆洲近年重要建設，包括環狀線北環段進度與蘆洲南北側等議題，侯友宜表示，市府團隊在上月有到內政部拜會，協助中央加速審議開發案，侯在座談會也提到，案件審了4年多不能再等，中央早日核定，接下來會遇到拆遷、得罪的人事情，都由他來承擔。

城鄉局指出，蘆洲南北側農業區區段徵收案進度部分，市府2月24日拜訪內政部國土署後，在3月10日補充資料，提內政部都委會審議，市府後續將配合決議辦理；有關再公展部分，將回到部都委會小組決議。

侯友宜今天與市府團隊至蘆洲區公所舉行行動治理座談，提到近年推動的都市更新、公共建設及交通改善計畫，其中捷運環狀線北環段正在施工，將實現蘆洲至新店一車直達，並預留五泰輕軌銜接點，推動三蘆地區成為交通樞紐，帶動地方發展。

侯友宜指出，蘆洲地區介接台北，是新北市前端，也跟三重連成一塊，大家都期待蘆洲更快速發展，包括捷運北環段陸續開工，五泰輕軌也涉及蘆洲，希望行政院快速核定；地方期盼的蘆社大橋，也會搭配台北市社子島一起開發興建。

另有蘆洲第二座運動中心湧蓮寺大樓明年就會完工，地下停車場與社會住宅都會按照進度興建。

蘆洲南北側開發案內含地方缺乏已久的醫療用地，與環狀線機場空間，並牽涉三重果菜市場搬遷的蘆洲銀河灣計畫等，攸關地方長久發展，不過全案在2020年經市都委會審議通過後送內政部續審，卻遲遲沒有核定，地方反應兩極。

侯友宜今天表示，蘆洲幾個工程都非常順利，但蘆南蘆北碰到了一些困難，「為何提了這麼久都沒有完成」，此案攸關蘆洲地區容積率調整，對都市樣貌非常重要，還有與蘆洲醫院等建設，都息息相關。

據了解，侯友宜在閉門會議中說到，自己沒有連任壓力，中央核定後，接下來市府將會面對相關拆遷等「得罪人的事」，他都可以來承擔，只盼中央加速。

侯友宜也提到，財畫法通過應該沒問題，但中央可能會扣除主要計畫補助款100多億，但他仍會把基礎建設擺在第一位，也呼籲中央不要凍結刪減地方補助款。