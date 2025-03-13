台1線高架泰山段道路銑鋪 14至16日夜間封閉施工

新北市政府工務局養工處將於3月14日至16日，針對泰山區台1線高架橋（民生路至泰山捷運站）進行道路銑鋪工程。施工時間為每日晚間10時至翌日清晨6時，期間將封閉高架橋處全段汽車道，提醒用路人提前規劃替代道路，並遵守現場交管指示，以免影響行車動線。

養工處表示，台1線高架橋是連接雙北地區的重要交通要道，車流量與道路負荷極高，尤其泰山往台北市方向路面老舊破損，影響行車安全與舒適度。為提升道路品質，本次施工將全面銑鋪，採用比一般鋪面材料更粗的級配鋪築，提高路面耐用度，減少後續維護頻率，節省公帑支出。

本次施工計畫將分為兩個階段，第一階段時間為3月14日至15日的晚間10時至翌日清晨6時，封閉往台北市方向的內側汽車道，影響前往台北市、新莊區、三重區的車輛。用路人需改道至外側車道行駛。此外，此階段將同步封閉新生路、民生路、泰林路匝道，建議駕駛改行新北大道四、五段的外側車道，再依指標銜接適當路線前往目的地。

第二階段時間為3月15日至16日的晚間10時至翌日清晨6時，封閉往桃園市方向的高架橋汽車道，影響前往桃園市與泰山區的車輛，建議改道五股交流道行駛。同時，施工將封閉民生路口汽車道的上橋處後半段內側車道，駕駛可行經五股交流道下新五路匝道，至中港西路迴轉，再依指標行駛至目的地。

養工處提醒，由於工程範圍涉及高架橋全段汽車道，施工期間請駕駛人務必減速慢行，避免危險，並遵守現場交管人員的引導。若遇天候不佳或下雨，施工將順延，後續調整時間將另行公告。

由於台1線高架橋是泰山、新莊、五股與雙北市區之間的重要道路之一，夜間雖非交通尖峰時段，但仍有大量貨車與長途車輛通行。施工期間，封閉路段可能造成車流回堵，影響通勤或夜間作業的用路人。建議駕駛事先規劃替代路線，並多利用導航系統掌握即時路況，以降低施工期間的行車影響。

此外，養工處也呼籲民眾，工程進行期間可能伴隨機具作業聲響，影響周邊居民夜間休息，請多加體諒。