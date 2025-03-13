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辦好基捷 侯友宜致電謝國樑溝通

聯合報／ 記者游明煌葉德正劉懿萱／連線報導
基隆捷運爭議，侯友宜致電謝國樑親自溝通，謝說希望共創雙贏。記者游明煌／攝影
基隆捷運爭議，侯友宜致電謝國樑親自溝通，謝說希望共創雙贏。記者游明煌／攝影

基隆捷運由新北市府主責興建，近期因總經費翻倍、分段招標引發爭議，基隆市議長童子瑋昨嗆「基捷不是侯友宜的捷運」。新北市長侯友宜說，已安排副市長陳純敬18日拜會基隆市長謝國樑溝通。謝國樑回應，已和侯通過電話，會繼續努力辦好基隆捷運。

童子瑋稱基捷總經費新北預估從約697億元增至1260億元，且分段招標，他憂心中央不接受1260億元的經費，分段招標也可能讓基隆段延後完工。

侯友宜昨表示，他對基捷抱有高度期待，希望能立即動工，且興建過程中有一定審查程序，會不斷跟中央、基隆溝通，近期也會請陳純敬和捷運局長李政安拜會謝國樑充分溝通，了解基捷在北北共同生活圈如何因應地方需求及產業連結。

李政安說，基捷現正做基本設計，推估需經費逾1260億元，但工程會無法審議提高的預算，仍以原核定經費696.89億報交通部鐵道局，目前確定基捷機電工程全線招標，土建工程分段招標。

謝國樑說，基捷是以台北、新北、基隆一體考量，造福三地市民，未來會和新北談基隆未來的需求，期待共創雙贏。

國民黨新北市議員陳偉杰說，在規畫審議階段，新北市已多次向交通部表達核定總經費明顯不足，市府依專業顧問評估提報可行經費，「童議長該問的，不是為何新北市調漲了這麼多經費，而是為何交通部給基隆捷運核定的經費這麼少。」基隆市議會應和新北市站在一起，向交通部爭取合理預算。

新北市議員江怡臻表示，還記得前總統蔡英文2017年和時任基隆市長林右昌宣布「基隆捷運不用錢，2022年通車」，現在基隆市府不但要出錢，還可能要愈出愈多，為何不見點名交通部長或行政院長？政治操作挑動基隆和新北的仇恨值，除讓中央順利卸責脫身，實在看不出來對基隆人有什麼好處。

童子瑋回應，如果溝通能提前進行，就不會有這幾天的爭議。

交通部長 基隆捷運

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