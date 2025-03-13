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推動永續 新北媒合企業植樹

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
新北市長侯友宜（右二）昨與板橋國小學生一起種下山櫻花樹苗。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜（右二）昨與板橋國小學生一起種下山櫻花樹苗。記者江婉儀／攝影

因應全球氣候變遷，新北市長期推動植樹行動，新北市長侯友宜昨與各界14個企業及團體參與植樹推廣，一起在板橋站前廣場種下15棵樹苗，為環境永續盡一份心力，農業局也盤點出40公頃閒置公有土地，持續媒合企業植樹。

每年立春至3月為適合栽植苗木時節，3月為「植樹月」，昨天植樹節有各領域14個企業與團體出席，侯友宜與企業、學童一起種下代表新北的市樹山櫻花與台灣欒樹，象徵企業與政府共同宣誓推廣植樹。

侯友宜表示，植樹不是只有單天或是單月活動，是生活的日常，是提醒大家在環境永續上，要努力增加森林覆蓋率，新北人口眾多，希望邀請企業民間團體推動ESG，從生產、生活、生態推動永續農業，持續推廣生態保育理念。

農業局表示，今年持續媒合企業至校園及公有土地植樹或認養樹木，預計至2030年與100間企業合作。新北市長期推動迄今已推出「山海造林」、「都市造林」等計畫，以每年植樹4萬株喬木為目標，號召民間團體共同響應，新北市森林覆蓋率達76%，為六都第一。

農業局指出，新北市今年推出「都市造林-多元植樹」計畫，將延續去年都市造林計畫，除了於校園內植樹綠美化，也重新盤點出40公頃的閒置公有土地，未來將媒合企業植樹，讓企業團體為新北這片土地貢獻一份心力。

侯友宜 永續

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