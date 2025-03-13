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北市永康商圈推徒步區 里長：居民難同意

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
北市永康商圈是觀光客來台北幾乎必遊商圈，市長蔣萬安研擬推動徒步區。圖／北市觀傳局提供
北市永康商圈是觀光客來台北幾乎必遊商圈，市長蔣萬安研擬推動徒步區。圖／北市觀傳局提供

台北市長蔣萬安為推廣友善行人政策，將在永康商圈推「徒步區」，未來推廣到中山商圈，地方憂心，如果是常態，居民恐怕不會同意，因為居民多於商家，恐影響進出。蔣萬安強調，會加強溝通克服，不能只羨慕日本的徒步空間。

蔣萬安本周市政會議上說，他周末前往永康街，觀察永康商圈聚集大量國際觀光客、人潮眾多，進入永康街的車輛大都為計程車和Uber，已鮮少有人駕駛小客車進入，顯見民眾已普遍認知這一區並不適合自駕、停車，顯示這裡已經具備轉換為徒步區的潛力。

蔣萬安要求產業局、交通局、大安區公所與永康街商圈自治會、在地里長等共同研商，例如，在主要出入口設置「禁止車輛進入」標示，只允許當地住戶與商家補貨車進入，作為推動第一步；台北市不能永遠停滯不前，不能只是羨慕日本的徒步空間，一開始一定會有不同聲音，但一定要加強溝通，今年要有突破。

永康里長李明螢說，如果改成常態徒步區，居民不會同意，若是像去年耶誕節等特定節日辦活動，單次封街還可以；永康商圈與西門町商圈不同，永康二樓以上都是住戶，儘管市長有指示住戶及商家進貨可放行，不過會非常難管，擔憂店家與居民對立。

西門町徒步區已25年，西門徒步區促進會理事長劉金龍說，最早只有武昌電影街有徒步區，後來因成效好才擴大，商圈交通更有秩序，但如果商圈人潮不夠多，會被質疑為何推動；例如中山商圈在赤峰街那一帶都沒有騎樓，只要下雨，就不會有人潮，推徒步區會有困難。

建泰里長陳鵬程指出，中山商圈多為老舊社區，巷弄狹窄，規畫徒步區需考量周邊車流動線，目前連標線型人行道都難以增設，理想與實際落差很大，恐影響居民進出引發反彈。

住戶 永康商圈 蔣萬安

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