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南港新商場下周開幕 北市交通局：少開車來

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
南港LaLaport開幕倒數，將於3月20日正式開幕。圖／台灣三井不動產提供
南港LaLaport開幕倒數，將於3月20日正式開幕。圖／台灣三井不動產提供

LaLaport北市南港店本月20日開幕，將吸引約7萬人潮，交通局指出，為避免塞車，業者祭出兩項大眾運輸優惠，包括持悠遊卡搭乘公共運輸，就享有購物折價券、優惠券；消費滿6千元一定金額就會有免費宅配物流，籲民眾不要開車來。

LaLaport將開幕，許多住東湖、汐止民眾，也紛紛在社群熱議，有住在汐止、南港的民眾憂心，「準備塞車噩夢」、「汐止南港人的交通噩夢來了」。

交通局指出，上周通過LaLaport交通維持計畫，因警察局仍建議部分動線管制還需修正，部分動線將改成只進不出，避免壅塞；目前密切觀察可能壅塞的交通瓶頸點，幾個主要連結道路，包括從環東下來、經貿一、二路、南湖大橋、經貿二路157、105巷等，也會希望通過性車流可以盡可能避開。

交通局表示，LaLaport開幕期間，對周邊道路比較大的挑戰是在下班尖峰，會比平常車多壅塞，呼籲盡量不要開車來，多多搭乘大眾運輸。

根據業者送的交維計畫，依過去在台中等店開幕人潮預估，南港LaLaport平單日將吸引4萬5千多人潮，開幕期間平日約5萬人潮、假日6萬9千多人。

LaLaport 塞車 汐止

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