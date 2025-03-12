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影／九份公車神技「髮夾彎」大轉引熱議 網友：傳奇車手

聯合報／ 記者游明煌邱瑞杰／新北即時報導
九份地區山路多、車流量大、道路狹小，大型公車過彎時，常上演神技。圖／讀者提供
九份地區山路多、車流量大、道路狹小，大型公車過彎時，常上演神技。圖／讀者提供

新北市九份老街是國內外知名景點，每逢假日人潮多，日前有遊客拍到一輛965公車下山影片到網路，是經過九份的「髮夾彎」畫面，驚呼神技，8天就有百萬人次點閱，網友讚有如「傳奇車手」。當地警方說，該路段坡度陡且道路窄，駕駛技術高超，提醒民眾行經時要注意對向來車，互相禮讓，但還是要盡量注意安全。

一名網友在YouTube頻道「大眾運輸辦公室」分享一段到瑞芳九份旅遊，在九份老街入口處的統一超商前大彎處，拍到一輛台灣好行的台北客運965公車經彎道時的畫面，只見司機小心翼翼轉彎，對方車有的停下有的讓讓開，公車跨越雙黃線才能前進，後來才又轉回自己的車道。拍攝者驚呼說：「超小轉彎半徑，沒抓好就掰了」。

影片引起網友熱議，網友留言「我跪了」、「大客車都跨雙黃線了，會不會罰罰啊」、「大客車司機都是高手、光看就覺得很危險」、「他們是狠人、技術高手」、「台灣好行這條路線的司機是傳奇車手吧」、「遊客看到都覺得超驚危險的，有自小客車還會開到旁邊趕緊讓路」、「外地人只有二個字，佩服」。

瑞芳警分局九份派出所長林冠宏說，網路流傳一段客運在九份山道上轉變的影片， 畫面顯示該路段坡度較陡且道路狹窄，讓許多網友驚呼連連，對司機的駕駛技術感到佩服。九份地區山路多、車流量大、道路狹小，特別容易有這樣情況，警方提醒假日期間車多應減速慢型，與大車保持距離，並提前減速，避免對向來車撞上，要格外注意安全。

一名大型公車駕駛說，經過大彎時都要看凸透鏡，看到對向有車要下山，都會禮讓對方，因為對車有時要切到對向跨雙黃線才能轉得過去，大家都要互相體諒，大車才能順利過大彎。

九份地區山路多、車流量大、道路狹小，大型公車過彎時，常上演神技。圖／讀者提供
九份地區山路多、車流量大、道路狹小，大型公車過彎時，常上演神技。圖／讀者提供

九份 公車

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