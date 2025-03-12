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北市：竹市自由車場驗收不及 世壯運場地移至台中
台北市政府體育局今天表示，世壯運自由車場地賽原安排於新竹市立自由車場，但新竹市政府表示場地驗收不及，經與世壯運執行委員會研商，將移至台中市立自由車場。
2025雙北世界壯年運動會5月17日至5月30日登場，新竹市自由車場日前因應賽事進行修繕，爭取作為雙北世壯運自由車賽場地。世壯運自由車賽裁判長2月間試騎場地，疑因賽道不平摔車骨折。
北市體育局今天發布新聞稿表示，世壯運自由車場地賽原安排於新竹市立自由車場，但新竹市政府表示場地因驗收不及，將移至台中市立自由車場。
世壯運執委會表示，已準備好配套措施，確保選手權益不受影響；且為讓賽事順利進行，新竹市政府將持續和台北市政府合作，派駐原相關場館人員進駐台中市立自由車場。
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