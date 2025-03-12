北市：竹市自由車場驗收不及 世壯運場地移至台中

眼前的雲海快速的在都市與山林間流動，這樣的美景全被一早起來的張先生給捕捉到，今天上午不少淡水人上班都會發現霧氣濃厚，而對戶外攝影愛好的淡水居民而言，更是把握好機會，一早就到楓樹湖山上，果然看到淡水都市壟罩在雲海當中，其中讓他驚喜的是在雲海當中淡江大橋的主橋塔獨露出來也相當壯觀，用單眼相機將這美麗景象給拍攝紀錄下來。

2025-03-12 19:55