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新北瑞芳老人多、東北角遊客多 市長侯友宜：礦工醫院一定要建

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市長侯友宜今到瑞芳主持里長座談會，說明地方建設方向，聽取里長心聲。記者邱瑞杰／攝影
新北市長侯友宜今到瑞芳主持里長座談會，說明地方建設方向，聽取里長心聲。記者邱瑞杰／攝影

新北市長侯友宜今到瑞芳主持里長座談會時說，瑞芳的老年人口比例達22%，加上東北角遊客多，興建中的礦工醫院，無論如何一定要完成。

侯友宜今天下午在瑞芳區公所禮堂，主持行動治理里長座談會說明地方建設方向，聽取里長心聲。會議一開始，先由瑞芳區長楊勝閔簡報區內重大建設及未來願景。

台2線近年車禍頻傳，楊勝閔說，在爭取台2線裝設區間測速後，近3個月車禍件數，已比去年同期減少五成。新柑橋至瑞芳橋間基隆河左岸，十分署施作步道及棧橋，預計9月16日完工後，行人不必再與車爭道。

龍山里長陳志強建議在瑞芳第一公墓興建納骨塔，民政局表示，公墓占地6.2公頃，受限土地使用分區限制、坡度限制、殯葬管理條例限制、瑞芳第一公墓不符合規畫設置納骨塔條件。至於單獨設置環保葬部分，將由殯葬處邀區公所及里長會勘討論。

光復里長周晉億建議開闢貓村聯外道路，周說，已取得私人土地同意書，台鐵土地同意書須市府協助。

工務局指出，猴硐社區因鐵路阻隔分成前、後站區域，當地交通量不大，且有可供繞行道路。因為台鐵土地都在使用中，開闢聯外道路要「大挖大填」，可能影響既有山區步道，不建議開闢。

侯友宜說，山陀兒、康芮颱風災情期間他多次到瑞芳，里長們半夜3、4點還在協助救災，台電也展現高效率，大家都很辛苦，非常感謝。

財政收支劃分法修法後，新北市明年大概會多100多億元經費，錢多就多做事，重點就是要讓預算發揮最大的效益。

侯友宜表示，偏鄉的基礎建設，沒有像都市很快做轉換，偏鄉路平、燈亮、水溝通、環境衛生，可以做的要做好。瑞芳長者比例達22%，要透過社會福利政策鼓勵長輩們在地安養。興建中的礦工醫院，無論如何一定要完成，因為要照顧長輩。

新北市長侯友宜今到瑞芳主持里長座談會，瑞芳區長楊勝閔簡報區內重大建設及未來願景。記者邱瑞杰／攝影
新北市長侯友宜今到瑞芳主持里長座談會，瑞芳區長楊勝閔簡報區內重大建設及未來願景。記者邱瑞杰／攝影
新北市長侯友宜今到瑞芳主持里長座談會，說明地方建設方向，聽取里長心聲。記者邱瑞杰／攝影
新北市長侯友宜今到瑞芳主持里長座談會，說明地方建設方向，聽取里長心聲。記者邱瑞杰／攝影

侯友宜 瑞芳

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