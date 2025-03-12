新北議員談基捷 藍喊一家親、綠盼勿放話應溝通

基隆捷運經費問題引發各界討論，新北市國民黨議員表示，北北基一家親，希望與基隆一起向交通部爭取；民進黨議員稱雙方由國民黨執政，應溝通，勿隨意放話，製造不必要的爭議。

國民黨議員陳偉杰、江怡臻、白珮茹表示，基隆捷運在規劃審議階段，新北市已多次向交通部表達所核定的總經費新台幣696.88億元明顯不足，新北市依據專業顧問的設計成果與市場行情訪價，才會提報可行的1261.54億元。

陳偉杰表示，如果交通部核定經費不足，那橫跨台北、新北和基隆的捷運就只能分段作業，基隆市議會議長童子瑋認為基隆人不能再等待，那基隆市議會應該要和新北市站在一起向交通部爭取合理預算。

江怡臻表示，前總統蔡英文2017年和時任基隆市長林右昌宣布「基隆捷運不用錢，2022年通車」，但現在基隆市政府不但要出錢，還可能要越出越多，甚至因工期過長物價飛漲而難以為繼窘境。

白珮茹表示，童子瑋為基隆人心急跳腳，雙北市民也希望趕緊完工，北北基一家親，希望大家能用大格局、而非黨派地域之別來討論公共工程議題。

民進黨議員張錦豪表示，童子瑋身為基隆地方民意代表，關心基隆軌道建設是其職責所在，就如同他自己每個會期都關注汐東線是否能順利發包一樣。

他表示，交通部鐵道局已明確說明，目前尚未收到基隆捷運工程提報的修正經費計畫。而新北市今年2月中旬再次陳報基隆捷運建設經費總額為696.89億元，金額與中央先前核定的預算一致。

他表示，目前新北市與基隆市皆由國民黨執政，雙方應加強溝通，而非隨意放話，製造不必要的爭議。若基隆市方面對經費有所疑慮，雙方首長應公開說明，以釐清誤會，確保基隆捷運建設順利推動。