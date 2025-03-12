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新北汐止東山里髒亂地變小花園 植樹節種樹綠美化

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
東山里在植樹節動員志、義工進行環境整理及植樹，打造里內優質環境。 圖／觀天下有線電視提供
東山里在植樹節動員志、義工進行環境整理及植樹，打造里內優質環境。 圖／觀天下有線電視提供

3月12日植樹節，汐止區東山里植樹活動，今天一大早里長就帶領志工到汐平路種樹，將路旁打造的小花園，再種下梅花以及七里香，志工們也協助除草環境整理，讓環境永續從自身做起，也讓里內景觀越來越好。

東山里長虞恉剛說，今天3月12日正好是植樹節，動員志、義工到里內新增設的髒亂地變小花園的地點做整理，之前本來是一塊沒有整理的地，上任後覺得應該讓附近里民能夠有多一處休閒空間，就跟市政府申請，剛好環保局每一年都有髒亂地變成里民休閒場域的計劃，就提出申請，包括想法及規劃方向，很高興地主也支持這項計劃，認為髒亂地變小花園，對於里內環境有很大的幫助，在取得同意書後，去年也通過市府的審核，就開始動工改造。

汐平路旁的小花園，五個區塊則是一步步的植栽綠美化，種下了玫瑰花、扶桑花等等，植樹節再加強種樹，當天志工們分工合作，有人除草打掃整理，也有人則是拿鋤頭挖土，種下了梅花以及七里香，推環境永續，也讓景觀再加分。

虞恉剛提到，做成了像樹枝方式的步道，再分為五個區塊，每一區都可以種不同季節的花，並且將原本的一棵大樹保留，在樹蔭底下有石桌石椅，讓里民可以休閒乘涼，未來也希望持續推動，讓東山里每一塊地方，都能夠有效利用美化，自然環境就會漂亮乾淨。

植樹節 永續

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