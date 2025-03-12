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新北汐止上匝道常回堵 議員促增兩處CMS交通看板

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
為了緩解匝道回堵情形，規劃增設CMS交通資訊可變標誌，提醒用路人提早因應。 圖／觀天下有線電視提供
為了緩解匝道回堵情形，規劃增設CMS交通資訊可變標誌，提醒用路人提早因應。 圖／觀天下有線電視提供

上下班時間塞車嚴重，真的很令人苦惱，以汐止來說，有中山高也有北二高，但是要上高速公路匝道經常車流回堵，是不是可以提早預知改走別條路，今(12)日新北市議員張錦豪就召集了高公局、市府交通局等相關單位人員現場會勘，希望在新江北橋前以及社后派出所前設置CMS大型的交通資訊看板，讓用路人知道那個匝道塞車，提早做因應。

新北市議員張錦豪表示，汐止的用路人通常要上高速公路，有康寧街匝道或是禮門街匝道、以及大同路接新台五路上二高的匝道，只是經常會遇到匝道回堵，尤其是在康寧街上高速公路匝道經常造成回堵，所以一直在跟市府交通局討論，是不是可以增設一些CMS交通資訊可變標誌，提醒用路人可以做提早的因應，像是康寧街匝道回堵很嚴重的話，是不是可以改走平面道路，從吉林街或是從大同路接北山大橋到台北市，或是如果二高回堵嚴重的話，上匝道比較辛苦，是不是可以從禮門街上去接一高二高。

江北里長謝祚敏說，做交通大型資訊看板的規劃很好，因為要上高速公路經常會遇到塞車問題，今天議員有提出了幾個點，其中一處在新江北橋的一塊公有地，要設一個大型的看板，讓用路人知道塞車的點，可以改走禮門街匝道或是一高，了解那一段比較塞車，那一段不塞可以走，提前知道做因應。

張錦豪提到，在汐止找了很多的點，希望可以設置大型的CMS資訊可變標誌，可以提醒用路人高速公路狀況如何，提早做因應，因為必須要找到公有地設大型的看板，目前評估可行性有兩個點，一個是在靠近新江北橋處，另一個是在社后派出所前有找到地方設置，未來會再繼續尋找，希望在明峰街或是樟樹灣可以再設立CMS交通資訊可變標誌，提供用路人清楚的交通資訊。

塞車

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