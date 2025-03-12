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新北雙溪春耕體驗農村樂 讓食農教育更有趣

觀天下／ 記者陳郁薇／雙溪報導
雙溪春耕活動帶領學童與民眾，體驗食材從從田間到餐桌的完整食農旅程。 圖／觀天下有線電視提供
雙溪春耕活動帶領學童與民眾，體驗食材從從田間到餐桌的完整食農旅程。 圖／觀天下有線電視提供

新北市農業局與雙溪區公所推行友善、有機耕作及食農教育，今(12)日於上林里舉行「114年雙溪春耕祈福插秧趣」，區內5所中、小學師生與民眾350人一同參加，以輕鬆有趣、寓教於樂的方式，讓學童與民眾親自參與親子米食DIY、插秧趣味競賽及春耕祈福儀式，在互動遊戲中探索農業的樂趣，培養對食物與環境的珍惜與熱愛。

雙溪區擁有豐富的水資源與優良的農耕條件，早期是東北角重要的水稻產區，雙溪區公所為了延續農業文化並推廣友善耕作及有機農業，與農業局共同推動「學校走出教室、學生走進田間」的食農教育模式，透過互動式體驗，讓學童在玩樂中學習，親身感受雙溪區的農業與文化。

今年特別規劃「插秧比賽」，學童與社區居民挑戰速度與整齊度，讓農耕變成趣味競賽，增添農業學習的樂趣；以及「親子米食DIY」邀請米食料理專家現場示範，由家長及老師帶領親手製作最中餅，讓學童們發揮創意，製作不同造型的最中餅，邊玩邊學；最後發放200份辣椒和九層塔種苗，鼓勵民眾親手種植，讓農耕的樂趣延續到家中，體驗「從田間到餐桌」的完整食農旅程。

雙溪區區長林銚傑表示，雙溪區擁有豐富的農業資源，透過趣味性的農業體驗與互動學習，讓學童實際操作探索農業的樂趣，培養對食物與環境的珍惜與熱愛。今年特別規劃插秧趣味競賽，讓孩子們透過競技方式學習傳統農耕技藝，以及在遊戲中學習團隊合作與挑戰精神。

雙溪區 食農教育

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