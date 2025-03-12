清晨淡水雲海壟罩 民眾紀錄下新北淡江大橋主橋塔美景

眼前的雲海快速的在都市與山林間流動，這樣的美景全被一早起來的張先生給捕捉到，今天上午不少淡水人上班都會發現霧氣濃厚，而對戶外攝影愛好的淡水居民而言，更是把握好機會，一早就到楓樹湖山上，果然看到淡水都市壟罩在雲海當中，其中讓他驚喜的是在雲海當中淡江大橋的主橋塔獨露出來也相當壯觀，用單眼相機將這美麗景象給拍攝紀錄下來。

攝影愛好者張連榮表示，一早起來發現濃霧，查了一下手機雲海app，發現雲層很低，加上有在注意氣象署的網站，評估今天會有大景出現，因此就到淡水山區，用相機還有手機紀錄這平流霧的現象。其中讓他驚喜的是在雲海當中淡江大橋的主橋塔獨露出來也相當壯觀。

張連榮也說，這樣的景色只有在淡水冬季還有季節交替的時後才會出現，加上淡水位在出海口，在城市裡的雲海更容易在早晨有這樣的美麗景色，加上淡江大橋的搭配，也讓這難得的景像，再度給紀錄下來。