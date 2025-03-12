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新北平溪人口老化 市長侯友宜：長輩缺什麼就做什麼 且要做好

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市長侯友宜（左）今到平溪主持「行動治理」座談會時說，平溪人口老化趨勢很難改變，照顧老人是重要工作。記者邱瑞杰／攝影
新北市長侯友宜（左）今到平溪主持「行動治理」座談會時說，平溪人口老化趨勢很難改變，照顧老人是重要工作。記者邱瑞杰／攝影

新北市長侯友宜今到平溪主持「行動治理」座談會，向里長說明地方建設進度聽取心聲。侯說，平溪人口老化趨勢很難改變，照顧老人是重要工作。財劃法完成修法，新北會增加100多億元經費，對偏鄉是好事，可以做更多建設。

平溪區行動治理座談會今天下午在平溪市民活動中心舉行，侯友宜帶領市府各局處首長或代表出席。平溪區長李天民先簡報區政建設，包括結合商圈、社區、里長和志工，打造「不老長智村」，提升殯葬設施需求量能，並與台鐵宜蘭工務段、台電七堵巡修課建立夥伴關係，跨域合作提升治理成效。

李天民說，平溪區也努力打造人本環境，菁桐老街、十分老街、平溪老街鋪面改善，整修汐平橋人行木棧道，以及改善平溪國中校園周邊道路和嶺腳社區道路。

里長提案部分，十分里長王瑞麟、南山里長林再來多年前建議開通十分風景區都市計畫道路，仍待市府設法執行。嶺腳里長陳銘哲今年提案改善里內人行步道，望古里長林寶玫提案改善慶和橋護欄及鋪設柏油路面。

侯友宜致詞時說，平溪年輕人回流並不多，大部分是老年人口，人口結構很難改變，所以要開始思考年輕人在外地打拚，但要讓老人家在家鄉能在地安老、在地終老。

侯友宜表示，照顧老人是平溪市政工作重要方向，「不老長智村」政策就，就是看長輩缺什麼做什麼，並且把它做好，在平溪，對長輩的照顧要投入更多心力。

平溪有天燈，很多遊客會來，侯友宜認為，大批遊客進入平溪，要注意能不能夠消化，更重要的是要注意放天燈會不會造成災害。市府已訂定相關自治條例，未來有賴大家取得共識，發展觀光也要照顧生態。

侯友宜說，道路、簡易自來水、環境綠化優化等基礎建設，是施政掌握的方向。里長反映里民的心聲，市府和區公所要做到位。經費可以承擔，要盡量滿足偏鄉的建設。長年列管的都市計畫案件，要設法進一步解決，讓居民有更好的生活品質。

侯友宜表示，希望財政收支劃分法條法能在今年7月通過，明年新北就可以增加100多億元經費，對偏鄉是利多，因為過去常因經費不夠，偏鄉建設比較慢。市府預算增加，會投入建設，加快速度，社會福利能加碼就加碼。

新北市長侯友宜（左二）今到平溪主持「行動治理」座談會時說，平溪人口老化趨勢很難改變，照顧老人是重要工作。記者邱瑞杰／攝影
新北市長侯友宜（左二）今到平溪主持「行動治理」座談會時說，平溪人口老化趨勢很難改變，照顧老人是重要工作。記者邱瑞杰／攝影
新北市長侯友宜（左）今到平溪主持「行動治理」座談會，平溪區長李天民簡報區政建設，汐平橋人行木棧道已完成整修。記者邱瑞杰／攝影
新北市長侯友宜（左）今到平溪主持「行動治理」座談會，平溪區長李天民簡報區政建設，汐平橋人行木棧道已完成整修。記者邱瑞杰／攝影
新北市長侯友宜（左）今到平溪主持「行動治理」座談會，平溪區長李天民簡報區政建設，汐平橋人行木棧道已完成整修。記者邱瑞杰／攝影
新北市長侯友宜（左）今到平溪主持「行動治理」座談會，平溪區長李天民簡報區政建設，汐平橋人行木棧道已完成整修。記者邱瑞杰／攝影

侯友宜 平溪

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