新北淡水天元宮吉野櫻花季開跑 花況開5到6成

大家眾所期盼的淡水無極天元宮櫻花季這星期開跑，到了每年的三月時刻，就是無極天壇前與廟廣場的吉野櫻花季，今天一早，在天元宮停車場及天壇旁的櫻花樹也開始陸續開花，廟方表示，由於這星期天氣非常溫暖，因此花況目前已經來到了5到6成。現場也有不少民眾前來賞花。

民眾表示，每年都會固定來到天元宮賞花，而今天花況已經開了超過一半，也是非常的美麗。廟方表示，溫度穩定上升，因此櫻花開花的狀況也愈來愈好，從這個星期開始吉野櫻陸續開花，而廟方種植的吉野櫻可是超過三十年之久，每年都細心照顧，就是希望讓花況可以更好，遊客也能夠藉此欣賞到美麗的櫻花盛開，更讓淡水天元宮成為每年櫻花季的熱門景點。

在現場還有三芝興華國小的幼兒園，帶著小朋友來到天元宮賞花，老師表示，由於學校就在天元宮附近，而櫻花生態也是納入學校的主題課程當中，因此帶孩子來不只是賞花，還會教導植物生長的方式，學習大自然。此外廟方表示，由於每年三、四月天元宮櫻花季，假日充滿了賞花人潮，從3月15日開始，就會有接駁車，也呼籲遊客要來賞花多利運大眾運輸工具、接駁車公車等等，想賞花的民眾可要把握這機會。