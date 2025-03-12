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市長侯友宜行動治理到新北三芝 納骨塔水保要嚴格把關

觀天下／ 記者廖品涵／三芝報導
侯友宜行動治理來到三芝，指示相關局處單位要嚴格為民把關。 圖／紅樹林有線電視提供
侯友宜行動治理來到三芝，指示相關局處單位要嚴格為民把關。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市行動治理座談會來到三芝區，由市長侯友宜帶領各局處首長到三芝區公所與里長進行會議，希望透過實地下鄉與里長面對面的交流，能夠最直接的聽到地方的需求與聲音，而在會議的一開始也由區長首先報告區內重大建設及未來願景揭開會議序幕。

三芝區長賴小萍說，針對未來重大建設與願景提出結合政府部門、里鄰長社區與地方創生組織等團體，以為區民用心、為區政創新的服務理念來發展三芝區各個面向。

而這場會議中，最備受關注的莫過於去年10月山陀兒颱風過境的重創，讓不少里長也都相當關注墓園開發納骨塔位的水土保持議題，對此市長也在會議的一開始就給予嚴格把關的承諾。

新北市長侯友宜表示，對於三芝區山區墓園業者開發案的水土保持問題，不少居民都有所疑慮，希望民代與市府相關局處單位能夠協助釋疑，為此也要在這場座談會中要里長安心，並且也指示相關局處單位要嚴格為民來把關，要來守護山區民眾的交通順暢及居住環境的品質與安全。

侯友宜 願景

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