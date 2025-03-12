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前新北議會秘書長林新欽 以父為名捐贈復康巴士給市府

中央社／ 新北12日電

新北市議會已退休的前秘書長林新欽，今天捐贈1輛雙輪椅座位復康巴士給市府，並以其父親名字命名為「金田5號」，紀念其父親熱心公益情懷。

市府社會局表示，林新欽今天與妹妹林玫宏，到市政府捐「金田5號」雙輪椅座位復康巴士，由社會局長李美珍代表受贈。

林新欽曾任升格前的台北縣政府農業局長、救國團台北縣團委會主委、任務型國民大會代表、新北市議會秘書長，服務公職長達37年，目前已退休10年，仍擔任多個公益團體負責人。

社會局新聞稿表示，林新欽的父親林金田曾任三峽鎮民代表會主席，育有6個兒女。林新欽的繼母鄭碧愛，曾於民國107年以個人積蓄，捐贈3輛復康巴士「金田1號、2號、3號」，紀念林新欽過世的父親林金田。

林新欽今天捐贈給新北市政府的復康巴士，為林家捐贈的第4輛，取名為「金田5號」。李美珍感謝林新欽雖然離開公職，但仍心繫國家社會，並付出公益，關懷身心障礙者的需求。

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