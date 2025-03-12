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台中新光三越氣爆滿一個月何時復業？ 還有這3階段待完成

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
新光三越台中中港店氣爆滿一個月，消費者、廠商和櫃哥櫃姐都在問何時能復業？新光三越公關協理張家齊今天回應說，這不僅僅是消費者，也是新光三越最關心的問題。記者黃寅／攝影
新光三越台中中港店氣爆滿一個月，消費者、廠商和櫃哥櫃姐都在問何時能復業？新光三越公關協理張家齊今天回應說，這不僅僅是消費者，也是新光三越最關心的問題。記者黃寅／攝影

新光三越台中中港店氣爆滿一個月，消費者、廠商和櫃哥櫃姐都在問何時能復業？新光三越公關協理張家齊今天回應，這不僅是消費者，也是新光三越最關心的問題，希望越快越好，但還要經過3個階段，在安全無虞以及市府許可後才能復業。

他說，第一，外牆附掛物的搶險、搶災部分須做到安全無虞。第二，進出人員的安全，像先前專櫃人員已順利取回自己的私人物品，接下來就是預計在周五的專櫃貨品的取出。等到這兩個部分都完成之後，在提升安全完成後，才會進入申請復工復業的階段，當然會很積極的來加速復工復業安全計畫的遞交。

張家齊說，新光三越已針對專櫃夥伴取貨物流的運送等安全計畫準備送件，若經審通過，預計周五可以進行取貨。目前，前置作業正在準備中，除調查專櫃及物流人員之人數、物品數量造冊，同時安排疏導分流，避免載運貨車影響交通，並將採「實名制、分時、分流、分樓、分區」方式，有條件安排人員進入，務必能安全有序。

對於即將而來的各百貨公司周年慶和母親節檔期，新光三越也仍堅守以人為本的原則，以短期人員安置優先進行，若有其他新計畫會再對外界公布。

取貨 消費者 物流

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