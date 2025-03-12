全國原住民族運動會3／21登場 臺南重量級選手參賽
114年全國原住民族運動會將於3月21日在高雄巨蛋舉行，臺南市原住民族事務委員會於11日市政會議中專案報告代表隊籌組情形，本次臺南市參賽選手有155人，為爭取佳績，今年除了提早組訓，並有重量級的選手參賽，可望比上屆拿到更好的成績。
臺南市副市長趙卿惠表示，臺南市連續8屆參與賽會，不僅參加人數逐年提升，成績也越來越好，黃偉哲市長上任後，為鼓勵蟬聯比賽獎項的選手，增設「連霸獎金」，112年繼續擴大加碼，提高個人和團體奪牌獎金，個人部分第一名從3萬元提升到8萬元，團體第一名則是每人5千元提高到2萬元，且前三名均有加碼。
原民會主委白惠蘭Salau Kaljimuran表示，全國原住民族運動會為兩年一次的運動盛事，有別於其他體育賽事，全原運多了具原民特色的競賽種類，如「傳統射箭」就是其一。
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