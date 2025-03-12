「無痕淨灘」 守護萬金石馬拉松賽道百萬海景

2025新北市萬金石馬拉松即將開跑，這項賽事不僅是全臺首場獲得世界田徑總會金標籤認證賽事，更是以國際永續標準推動各項低碳環保、循環減量的綠色賽事。為了呼應賽事的綠色永續精神，新北市環保局11日特別號召交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處、台灣電力公司第二核能發電廠、海巡署第二岸巡隊、萬里漁港巡守隊及市府賽事相關單位等夥伴，選擇在賽道沿線的萬里龜吼海灘一起淨灘清除海洋廢棄物，一個上午共計清除約1,087公斤的一般垃圾及120公斤的資源回收物，準備好乾淨的賽道及海岸環境迎接下周登場的萬金石馬拉松。

環保局表示，新北市海岸線全長145公里，長期鼓勵企業、民間團體、學校等自主淨灘、認養海岸守護環境，去年共舉辦了1,028場次的淨灘活動，民間自辦比例高達98%，周末最高峰單日可高達17場次淨灘活動，顯示出越來越多人重視並投入海岸環境的保護行動。

環保局指出，淨灘清出的海洋廢棄物，以ㄧ次性塑膠用品居多，包含寶特瓶、塑膠湯匙、瓶蓋等，另外也有部分漁業用物品，如：漁業用浮球、防撞保麗龍、補蟹餌料盒等，參與淨灘民眾也以認識海廢的心情，ㄧ邊淨灘ㄧ邊辨識建立海廢圖鑑，期許自己持續減少使用ㄧ次性用品，從源頭減量開始不塑生活。

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