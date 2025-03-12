新北萬金石馬拉松3／16開跑 台2線部分路段交管

新北市萬金石馬拉松16日登場，新北市交通局今天表示，萬里區至石門區台2線等部分路線將進行交通管制，請用路人提前改道。此外，賽道沿線在管制時段均禁止停車及臨時停車。

新北市政府交通局發布新聞稿指出，萬里區至石門區的台2線賽道交通管制從16日凌晨2時至下午2時，淡水往金山方向車道維持調撥雙向通車，全線禁止左轉，其中磺清大橋周邊進行雙向封閉管制。

交通局表示，金山區聯外道路於上午5時30分至8時30分進行管制，競賽期間東西向車輛不得穿越賽道；磺港地區居民建議改走磺港路及磺清路右側聯絡道，由社寮聯絡道銜接金山市區，並增開金山野柳地區4線接駁車供民眾轉乘。

另外，野柳港區的漁澳路、港東路為10公里挑戰馬組的賽道，將從上午6時至8時30分雙向封閉管制，港西路則雙向管制至下午2時。

交通局說明，賽道沿線在管制時段禁止停車及臨時停車，違停車輛將逕行移置拖吊；各重要交叉路口將由員警實施交通管制，相關車道調撥及道路封閉，將視比賽情況儘早解除。

交通局提醒，當天行經賽事管制路段的公車除在原站牌臨近中央分隔島處設臨時站牌，還新增台2線自強路口、台2線陽金公路口、金山醫院等3處臨時站。

另外，往龜吼港區及野柳地質公園方向的公車路線，只能行駛到玉田路口及野柳派出所前，相關資訊可電洽淡水客運淡水站、基隆客運金山站、皇家客運金山站、國光客運或金山區公所農經詢問或上大台北公車網站查詢。