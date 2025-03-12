北市菜市場「空攤」還能領70萬？ 第二代不願接手釀怪象

台北市公有傳統市場受到商業模式改變、二代不願經營等狀況，但是礙於退場攤商到一定額度，就能獲得70萬元補助，因此發現有攤商寧願每個月付5千元租金但不營業，光來領取補助。市場處表示，要符合一定資格才能領補助，且若依合約未營業，也會解約。

北市議員張文潔表示，接獲攤商陳情，稱有些繳交租金的攤商卻未營業，導致空攤的狀況，會有類似狀況，就是市場處受理申請停止使用時，會有「搬遷補助費」及「營業設備補助費」，但是需要一定比例的攤商退租才能夠解約。

張文潔說，攤商面臨每個月繳交5千元、一年繳6萬元的租金，但是成了進場、退場兩難的狀況。她認為，市場處屆時應該要積極處理要汰換的攤商，引進青年生力軍或加強競爭力，也應該調查公有傳統市場有繳交租金的空攤。

據了解，由於經過市場處核可，攤商退場能領有「搬遷補助費」45萬元，營業設備補助發放25萬元，共計70萬元，以至於有一些沒有人接班的攤商，寧可每年繳交6萬元的租金，若能夠撐到12年或許還能拿到補貼。

市場處表示，依照公有零售市場自治條例，是要市場改建、收回再利用、建物構造安全疑慮等政策改變，才能核發補助費用，因此並非由任一攤商申請退場、或者揪團即可核發補助費。

市場處說，支隊經營多年的攤商因為年老體弱等，可以依照市場自治條例申請變更使用人名義，由共同生活的配偶及直系親屬互推一人申請變更。如經營滿2年，也可依零售市場使用權轉讓辦法，轉讓給其他有意承租攤位的北市成年市民。

另外，有關活化市場部分，市場處說，每年藉由市集精進計畫、行銷補助、業務費補助等專案，提供各公有市場自治會申請補助及輔導市場行銷活化、刺激市集精進，也會不定期派管理員持續稽查及輔導攤位。