新北仿曼谷the COMMONS 打造3700坪青年場館成華山松菸
新北土城工業區近年透過都計變更為特專區，依法需回饋公益空間。新北市府預計利用回饋空間，打造專屬青年場館「You-niverse」，預計2031年落成。新北市長侯友宜說，初步規畫需納入科技創業、社會及藝文青年需求；副市長劉和然補充，現並非最終定案，將比照新北大巨蛋，邀青年代表討論，才會定案。
新北青年局長邱兆梅今日在市政會議，提出土城大安段回饋空間構想；侯友宜說，基地周遭有板南線、三鶯線、未來的萬大中和樹林線，是北部千萬人口的中心點，附近還有永寧、頂埔科技園區及遠東通訊園區，產業連結快速，讓年輕人不用再遠赴台北，就能擁有屬於自己的文化實驗場域、創業基地與國際舞台，初步規畫需將納入科技創業、社會及藝文青年需求。
邱指出，新北有115萬18至40歲的青年人口，現有8處青創空間，分別位於三重、板橋、新店、土城及五股，缺少中小型展演空間，作為學生社團成發，及新創產業實驗場域。利用回饋空間打造You-niverse，8層青年基地結合藝文展演、創業加速、國際交流、休閒遊憩等功能，一、二樓保留開放式空間，作為半露天舞台與青年實驗性商場。
邱兆梅說，構想也參考東京、曼谷、新加坡、荷蘭及首爾等案例，這案參考最多的曼谷the COMMONS規畫，不僅有共享空間、市集及展覽，也有餐廳、酒吧等吸引民眾來消費，同時考量未來青年投入VTuber及VR／AR／XR等沉浸式科技藝術，提供新型態藝術科技實作場域。
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