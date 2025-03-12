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侯友宜攜手企業與學童種樹
因應全球氣候變遷，新北市長期推動植樹行動，號召民間團體共同響應，也媒合企業於新北多個地點植樹以落實ESG。植樹節前夕，新北市長侯友宜上午於板橋火車站廣場與各民間團體、企業代表種下樹苗，為環境永續盡一份心力。
新北市政府農業局舉辦的植樹節活動，邀請科技業、食品業、生技業、律師界、宗教團體、新北青農及板橋國小等，共計14個企業與團體參與推廣植樹。市長侯友宜也親自到場，與板橋國小學童種下代表新北市花的山櫻花與台灣欒樹樹苗，象徵企業與政府共同宣誓進行植樹推廣。
新北市政府長期推動計畫型植樹，迄今已推出「山海造林」、「都市造林」等計畫，在每年立春至三月為適合栽植苗木時節，攜手民間團體、學校及企業，以每年植樹4萬株喬木為目標，號召民間團體共同響。如今，在公部門與民間共同努力下，新北市森林覆蓋率達76%，為六都第一。今年市府將持續結合企業、民間團體，到校園及公有土地植樹或認養路樹，計劃至2030年與一百家企業合作，為新北打造更美好的生態與生活環境。
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