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侯友宜攜手企業與學童種樹

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導

因應全球氣候變遷，新北市長期推動植樹行動，號召民間團體共同響應，也媒合企業於新北多個地點植樹以落實ESG。植樹節前夕，新北市長侯友宜上午於板橋火車站廣場與各民間團體、企業代表種下樹苗，為環境永續盡一份心力。

新北市政府農業局舉辦的植樹節活動，邀請科技業、食品業、生技業、律師界、宗教團體、新北青農及板橋國小等，共計14個企業與團體參與推廣植樹。市長侯友宜也親自到場，與板橋國小學童種下代表新北市花的山櫻花與台灣欒樹樹苗，象徵企業與政府共同宣誓進行植樹推廣。

新北市政府長期推動計畫型植樹，迄今已推出「山海造林」、「都市造林」等計畫，在每年立春至三月為適合栽植苗木時節，攜手民間團體、學校及企業，以每年植樹4萬株喬木為目標，號召民間團體共同響。如今，在公部門與民間共同努力下，新北市森林覆蓋率達76%，為六都第一。今年市府將持續結合企業、民間團體，到校園及公有土地植樹或認養路樹，計劃至2030年與一百家企業合作，為新北打造更美好的生態與生活環境。

新北市長侯友宜（右二）上午出席「全民種樹 永續未來」活動，並與板橋國小學童種植樹苗。記者侯永全／攝影
新北市長侯友宜（右二）上午出席「全民種樹 永續未來」活動，並與板橋國小學童種植樹苗。記者侯永全／攝影
新北市長侯友宜（中）上午出席「全民種樹 永續未來」活動，與民間團體、企業代表，手持澆花道具，象徵企業與政府共同宣誓進行植樹推廣。記者侯永全／攝影
新北市長侯友宜（中）上午出席「全民種樹 永續未來」活動，與民間團體、企業代表，手持澆花道具，象徵企業與政府共同宣誓進行植樹推廣。記者侯永全／攝影
新北市政府上午舉辦「全民種樹 永續未來」活動，民間團體與板橋國小學童種下代表新北市花的山櫻花與台灣欒樹樹苗。記者侯永全／攝影
新北市政府上午舉辦「全民種樹 永續未來」活動，民間團體與板橋國小學童種下代表新北市花的山櫻花與台灣欒樹樹苗。記者侯永全／攝影

侯友宜 植樹節

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