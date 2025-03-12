2025萬金石馬拉松周日登場 新北警交管封閉路段出爐

「2025萬金石馬拉松」將於本周日（16日）在新北市萬里區翡翠灣鳴槍起跑，賽事橫跨萬里、金山及石門等3個行政區。新北警將動員數百名警力及義交人員維護賽事安全及交通疏導，提醒用路人遵守警員與交管人員指揮引導，以維護交通順暢與安全。

新北警交通大隊指出，今年萬金石馬拉松分為42.195公里馬拉松、10公里挑戰馬拉松等競賽項目，總計有來自31不同國家(地區)、11985人報名參加。新北警交通疏導管制重點如下：

一、台2線（萬里往石門方向）車道自美崙路口（萬里翡翠灣前）至石門加油站前海側路段、萬里區下社路、萬金橋、金山市區、民生路（公園路至萬金橋路段）、公園路、磺港路（往磺港方向車道）及磺清路全段封閉供作比賽跑道，凌晨2時起賽道管制，管制設備布設完成後實施調撥管制，6時起全面管制，禁止車輛穿越，預計於10時30分起自折返點(石門區體育館)宣布賽道關門並撤除現場布置，屆時配合逐段解除交通管制措施。

二、為避免台2線玉田路口左轉及直行車流交織壅塞路口，提前於鎮北宮路口調撥車道，增設往野柳、玉田路方向左轉車流專用道及調整號誌時相，及台2線瑪鋉路口（1處）、美崙路口（2處）、鎮北宮（2處）及玉田路口（1處）加設告示牌面，增加車流疏導效果。

三、去程賽道由萬里加投-金山區中山路與中興路口-左轉環金路-環金路與中正路口-台2線清水路口，管制時間為凌晨2時至9時。

萬金石馬拉松交通管制時段。記者黃子騰／翻攝