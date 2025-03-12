快訊

最新照片再流出！金秀賢閉眼「嘴對嘴」逼近金賽綸

卓榮泰今稱認同蔣萬安「生生喝鮮奶」 昔院會卻圍攻堅持喊卡

桃機二航廈驚傳停電 旅客報到櫃檯停擺

2025萬金石馬拉松周日登場 新北警交管封閉路段出爐

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

「2025萬金石馬拉松」將於本周日（16日）在新北市萬里區翡翠灣鳴槍起跑，賽事橫跨萬里、金山及石門等3個行政區。新北警將動員數百名警力及義交人員維護賽事安全及交通疏導，提醒用路人遵守警員與交管人員指揮引導，以維護交通順暢與安全。

新北警交通大隊指出，今年萬金石馬拉松分為42.195公里馬拉松、10公里挑戰馬拉松等競賽項目，總計有來自31不同國家(地區)、11985人報名參加。新北警交通疏導管制重點如下：

一、台2線（萬里往石門方向）車道自美崙路口（萬里翡翠灣前）至石門加油站前海側路段、萬里區下社路、萬金橋、金山市區、民生路（公園路至萬金橋路段）、公園路、磺港路（往磺港方向車道）及磺清路全段封閉供作比賽跑道，凌晨2時起賽道管制，管制設備布設完成後實施調撥管制，6時起全面管制，禁止車輛穿越，預計於10時30分起自折返點(石門區體育館)宣布賽道關門並撤除現場布置，屆時配合逐段解除交通管制措施。

二、為避免台2線玉田路口左轉及直行車流交織壅塞路口，提前於鎮北宮路口調撥車道，增設往野柳、玉田路方向左轉車流專用道及調整號誌時相，及台2線瑪鋉路口（1處）、美崙路口（2處）、鎮北宮（2處）及玉田路口（1處）加設告示牌面，增加車流疏導效果。

三、去程賽道由萬里加投-金山區中山路與中興路口-左轉環金路-環金路與中正路口-台2線清水路口，管制時間為凌晨2時至9時。

萬金石馬拉松交通管制時段。記者黃子騰／翻攝
萬金石馬拉松交通管制時段。記者黃子騰／翻攝

新北警公布萬金石馬拉松停車規畫地點。記者黃子騰／翻攝
新北警公布萬金石馬拉松停車規畫地點。記者黃子騰／翻攝

萬里 馬拉松

延伸閱讀

新北機車新手車禍率2成3最高 板橋監理站邀豫章工商上駕訓

基隆捷運爭議侯友宜致電謝國樑親自溝通 謝：共創雙贏

新北三芝77歲老翁倒車滑落菜園 嚇到胸悶被送醫

全球首場人形機器人馬拉松 下月開跑

相關新聞

政府幫你脫單！台北信義區邀40男女「喜相逢」條件曝光 3行政區也能報名

台北市信義區公所將於4月26日舉辦「信義喜相逢」單身聯誼活動，活動全程免費，凡年滿30歲至45歲，設籍、居住、工作或就學於台北市的單身者，都可以報名參加。

交維通過了…南港LaLaport 20日開幕 東湖汐止仍憂塞車惡夢

台北市南港大型購物商場LaLaport本月20日開幕，原送交維的13日試營運時間將延後，交通局上周已原則通過LaLapo...

蔣萬安也曾違規！YouBike記點制 違規行駛人行道最多

雙北與桃園去年7月上路YouBike違規記點制，新北市交通局與警察局執行聯合稽查，截至今年2月共計有74件違規，以違規行...

新北仿曼谷the COMMONS 打造3700坪青年場館成華山松菸

新北土城工業區近年透過都計變更為特專區，依法需回饋公益空間。新北市府預計利用回饋空間，打造專屬青年場館「You-nive...

侯友宜攜手企業與學童種樹

因應全球氣候變遷，新北市長期推動植樹行動，號召民間團體共同響應，也媒合企業於新北多個地點植樹以落實ESG。植樹節前夕，新...

2025萬金石馬拉松周日登場 新北警交管封閉路段出爐

「2025萬金石馬拉松」將於本周日（16日）在新北市萬里區翡翠灣鳴槍起跑，賽事橫跨萬里、金山及石門等3個行政區。新北警將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。