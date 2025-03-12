美國華裔民選官員暌違20年再來台 拜會侯友宜邀訪加州
「美國華裔民選官員協會」訪團暌違20年後，近日再度訪台，一行人昨拜會新北市長侯友宜，成員大多來自新北在美國加州的姊妹市及友好城市，雙方就教育、文化、台美關係等議題交換意見。
來訪城市中，加州鑽石吧市（City of Diamond Bar）、蒙特利公園市（City of Monterey Park）、聖瑪利諾市（City of San Marino）分別為三峽區、永和區及淡水區的姊妹市，侯提到，歡迎加州姊妹市及友好城市造訪新北，也肯定華裔市長及市議員對城市的貢獻。
新北在美國有38個姊妹市，其中有13個就在加州，侯強調，期待未來可安排新北與加州姊妹市互訪交流。
訪團團長、鑽石吧市議員劉珝林提及，美國華裔民選官員協會在暌違20年之後再次組團訪台，訪團中有許多市長、市議員曾在新北市居住、成長，也邀請侯市長訪問加州。
此次美國華裔民選官員協會一行16人，由劉栩林率團訪台，其中有6位是新北姊妹市代表，包含加州鑽石吧市市長鄧嘉猷、市議員周柏華；聖瑪利諾市副市長周書揚、市議員羅經程；蒙特利公園市議員黃泰平、前市長饒影凡。
新北市政府官員也迎接遠道而來的朋友，包含民政局長林耀長、教育局長張明文、秘書處長饒慶鈺、永和區長周慶珍、淡水區長陳炳仲、三峽區長施玉祥、淡江大學陳奕帆教授都陪同接見訪賓。
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