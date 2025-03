美國華裔民選官員暌違20年再來台 拜會侯友宜邀訪加州

「美國華裔民選官員協會」訪團暌違20年後,近日再度訪台,一行人昨拜會新北市長侯友宜,成員大多來自新北在美國加州的姊妹市及友好城市,雙方就教育、文化、台美關係等議題交換意見。

來訪城市中,加州鑽石吧市(City of Diamond Bar)、蒙特利公園市(City of Monterey Park)、聖瑪利諾市(City of San Marino)分別為三峽區、永和區及淡水區的姊妹市,侯提到,歡迎加州姊妹市及友好城市造訪新北,也肯定華裔市長及市議員對城市的貢獻。

新北在美國有38個姊妹市,其中有13個就在加州,侯強調,期待未來可安排新北與加州姊妹市互訪交流。

訪團團長、鑽石吧市議員劉珝林提及,美國華裔民選官員協會在暌違20年之後再次組團訪台,訪團中有許多市長、市議員曾在新北市居住、成長,也邀請侯市長訪問加州。

此次美國華裔民選官員協會一行16人,由劉栩林率團訪台,其中有6位是新北姊妹市代表,包含加州鑽石吧市市長鄧嘉猷、市議員周柏華;聖瑪利諾市副市長周書揚、市議員羅經程;蒙特利公園市議員黃泰平、前市長饒影凡。