蔣萬安也曾違規！YouBike記點制 違規行駛人行道最多

雙北與桃園去年7月上路YouBike違規記點制，新北市交通局與警察局執行聯合稽查，截至今年2月共計有74件違規，以違規行駛行人穿越道或非人車共道人行道最多共93%。新北市道安顧問點出自行車不得行駛人行道觀念應強化並設置牌面提醒。新北市交通局表示，除強化宣導，也與碧華國中等學校合作媒合1.0車輛作為校園自行車安全教育教材，強化安全觀念。

台北、新北及桃園去年7月1日起實施YouBike違規記點制度，針對在騎樓騎乘、闖紅燈、車道逆向行駛、在人行道未禮讓行人、行駛過程中手持使用行動電話、附載人員六大違規行為，都可記1點，一年內累積3點就要停權14天，7點須停權一年；若涉及毒駕、酒駕則可停權2年。

新北市執行方式是由交通局與警察局執行聯合稽查，每月在捷運站周邊執行，截至今年2月，共計有74件違規，記以違規行駛行人穿越道或非人車共道人行道最多共93%、其次是行駛騎樓6％、還有闖紅燈1％。

交通局簡任技正吳政諺表示，目前鎖定的稽查點，多以大站為優先，如土城海山站、府中站、江子翠、新埔站等。

截至目前為止，74件違規都沒有民眾累犯或達到停權的規模，大部分是對相關規定不熟悉，持續透過交通局官網、微笑單車官方網站及粉絲團等資源，推廣相關制度。

吳政諺指出，自行車目前不需接受相關駕訓和證照即可上路，市府持續深入校園辦理校園自行車安全教育。

三重碧華國中也透過新北市交通局的YouBike1.0媒合機制，移撥了已未使用的15輛1.0腳踏車設置在學校當作教學教材。

學校健體領域老師們也藉此發展出「自行車安全騎乘我最行」校訂課程，教導同學們騎乘自行車前的基本知能以及相關注意事項，更在校內規畫自行車考照場地，執行考照制度包括筆試跟路考，讓同學們在騎乘腳踏車時，能夠提高安全性以及遵守交通法規的知能。

學校也利用課程準備日，讓老師們一起參與自行車考照，讓全校師生一起重視騎乘自行車的交通安全教育。

道安顧問、警大退休教授程玉傑指出，自行車違規態樣騎乘非人車共道人行道最多，可能在於民眾對自行車不可騎人行道觀念不足，連隔壁市的市長也曾違反此規定，他認為可以考慮相關牌面設置提醒民眾。

吳政諺表示，人車共道都有設立相關牌面，目前海山站周邊也有設置相關提醒，會持續宣導交通規則。