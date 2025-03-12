新北黑白切全豬宴開賣不到5小時即完售 22、23日蘆洲空中大學盛宴開席
「新北黑白切大賽」將於3月22日登場，新北市經發局將在蘆洲國立空中大學舉辦的「全豬宴市集」揭曉。限量推出的25桌「新北黑白切全豬宴」昨天中午推出立即秒殺，顯示庶民美食的超強吸引力。
此次全豬宴內容包含「粉蒸排骨」、「御品炒雙腰」、「筍絲蹄膀燴時蔬」等10道各式豬料理，限量25桌（每桌10人），每桌原價8000元，特價2025元。另外，22、23日兩日皆有10攤黑白切、20攤特色豬肉料理，合計共30攤，現場更有表演活動與展覽，帶來台灣庶民美食文化體驗。
市場處表示，由於場地空間有限，要再增加桌數，會嚴重影響動線，但若有民眾因故退票，將會隨時釋出名額供其他人購買，提醒想參與的民眾，請持續關注活動網站或KKTIX平台，隨時掌握最新的購票資訊。
新北市經發局長盛筱蓉說，「黑白切」是台灣經典的庶民美食，不僅代表台灣豬肉的飲食文化，透過美食競賽也發掘在地職人的精湛手藝，為庶民小吃增添豐富深刻的記憶，也讓庶民經濟能長久且永續經營。
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