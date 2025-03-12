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新北機車新手車禍率2成3最高 板橋監理站邀豫章工商上駕訓

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
監理站表示，研究分析有參加機車駕訓者比未受訓者違規風險減少59%、肇事風險減少36%。圖／板橋監理站提供
監理站表示，研究分析有參加機車駕訓者比未受訓者違規風險減少59%、肇事風險減少36%。圖／板橋監理站提供

新北市昨天舉辦道安會報，去年交通事故死傷車種以機車占8成為最大宗，機車死傷人數18至24歲占22.6%最高，高齡65歲以上占比逐年上升。新北市長侯友宜表示機車、高齡及行人列入今年重點防制，板橋監理站為減少新手車禍率，則舉辦考照交通宣導，邀豫章工商學生參加駕訓。

新北道安會報指出，新北市2024年交通事故數據交通事故30日內死亡人數269人 ，較前年264人增加5人。板橋監理站為降低機車新手事故率。日前辦理機車無照考照交通宣導活動，邀請豫章工商學生至監理站，透過課程與實地參訪，培養學生正確遵守交通規則及良好機車駕駛習慣。

課程介紹考取機車駕照相關法規、機車考照及防禦駕駛觀念，並至機車考驗場實地參觀與體驗機車考照流程，鼓勵學生參加機車駕訓班考取駕照。

監理站表示，研究分析有參加機車駕訓者比未受訓者違規風險減少59%、肇事風險減少36%，透過教練帶領學員實際道路駕駛，讓取得機車駕照的新手駕駛更快熟悉實際汽、機車混和車流道路環境。

站長林守信表示，本次活動宣導計29人，為降低機車交通事故發生並強化學生對於防禦駕駛的認知，透過板橋監理站辦理交通宣導活動，期能降低學生未來騎乘機車之傷亡，更期盼學生牢記正確的機車騎乘觀念避免再發生違規無照駕駛行為。

板橋監理站為減少新手車禍率，則舉辦考照交通宣導，邀豫章工商學生參加駕訓。圖／板橋監理站提供
板橋監理站為減少新手車禍率，則舉辦考照交通宣導，邀豫章工商學生參加駕訓。圖／板橋監理站提供

交通事故 監理站

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