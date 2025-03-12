板橋埔墘徵收3.74公頃改建住宅及綠地 地政局明下午開公聽會

新北板橋埔墘4之7區位於板橋和中和區交界，總面積約3.74公頃，現況多為鐵皮工廠或停車場使用，區內建築物約50餘間多屬違章建築，整體環境品質欠佳。新北市地政局明天下午召開區段徵收公聽會，議員劉美芳表示徵收開發完成後勢必增加人口及車流，市府務必做好停車空間規劃。

地政局表示，板橋埔墘4之7區位於板橋和中和區交界，總面積約3.74公頃，現況多為鐵皮工廠或停車場使用，區內土地所有權人約150餘位，建築物約50餘間多屬違章建築，該區域因未開發而無法有效與周邊道路銜接，整體環境品質欠佳。地政局計畫開發後將提供1.88公頃住宅區、3座公園、2處綠地及完善道路系統規劃，改善周邊道路瓶頸。

新北市議員劉美芳表示，該區域距離最近捷運站為環狀線中原站，未來改建完成後勢必增加人口數，地政局規劃土地利用時要考量民眾通行的方便性。另外人口增加車潮也將增加，板橋為新北最多人口行政區，停車場的規劃也事關重要，建議市府在開發公園、綠地時，一併設置地下停車場供民眾使用。