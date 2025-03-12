快訊

最新照片再流出！金秀賢閉眼「嘴對嘴」逼近金賽綸

卓榮泰今稱認同蔣萬安「生生喝鮮奶」 昔院會卻圍攻堅持喊卡

桃機二航廈驚傳停電 旅客報到櫃檯停擺

聽新聞
0:00 / 0:00

板橋埔墘徵收3.74公頃改建住宅及綠地 地政局明下午開公聽會

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
板橋埔墘4之7區現況多為鐵皮工廠或停車場。圖／新北市地政局提供
板橋埔墘4之7區現況多為鐵皮工廠或停車場。圖／新北市地政局提供

新北板橋埔墘4之7區位於板橋和中和區交界，總面積約3.74公頃，現況多為鐵皮工廠或停車場使用，區內建築物約50餘間多屬違章建築，整體環境品質欠佳。新北市地政局明天下午召開區段徵收公聽會，議員劉美芳表示徵收開發完成後勢必增加人口及車流，市府務必做好停車空間規劃。

地政局表示，板橋埔墘4之7區位於板橋和中和區交界，總面積約3.74公頃，現況多為鐵皮工廠或停車場使用，區內土地所有權人約150餘位，建築物約50餘間多屬違章建築，該區域因未開發而無法有效與周邊道路銜接，整體環境品質欠佳。地政局計畫開發後將提供1.88公頃住宅區、3座公園、2處綠地及完善道路系統規劃，改善周邊道路瓶頸。

新北市議員劉美芳表示，該區域距離最近捷運站為環狀線中原站，未來改建完成後勢必增加人口數，地政局規劃土地利用時要考量民眾通行的方便性。另外人口增加車潮也將增加，板橋為新北最多人口行政區，停車場的規劃也事關重要，建議市府在開發公園、綠地時，一併設置地下停車場供民眾使用。

地政局說，該區域周邊鄰近新北環河快速道路、台64線快速道路，聯外道路便捷。另區內留設0.36公頃社會福利設施用地，規劃公共托育、公共托老及身心障礙者日間照顧服務場所等設施，協助政府推動長照政策。

地政局表示開發後區內將有社福機構、公園綠地等設施。圖／新北市地政局提供
地政局表示開發後區內將有社福機構、公園綠地等設施。圖／新北市地政局提供

停車場 建築

延伸閱讀

社子島區段徵收公聽會登場 自救會抗議爆衝突

社子島自救會抗議公聽會無效 贊成派里長嘆「心很痛」

社子島開發辦公聽會 自救會抗議要求停開 北市曝2目的

獨／詭異！高雄眷村拆遷戶身亡 地政局今辦法會不慎起火

相關新聞

政府幫你脫單！台北信義區邀40男女「喜相逢」條件曝光 3行政區也能報名

台北市信義區公所將於4月26日舉辦「信義喜相逢」單身聯誼活動，活動全程免費，凡年滿30歲至45歲，設籍、居住、工作或就學於台北市的單身者，都可以報名參加。

交維通過了…南港LaLaport 20日開幕 東湖汐止仍憂塞車惡夢

台北市南港大型購物商場LaLaport本月20日開幕，原送交維的13日試營運時間將延後，交通局上周已原則通過LaLapo...

蔣萬安也曾違規！YouBike記點制 違規行駛人行道最多

雙北與桃園去年7月上路YouBike違規記點制，新北市交通局與警察局執行聯合稽查，截至今年2月共計有74件違規，以違規行...

新北仿曼谷the COMMONS 打造3700坪青年場館成華山松菸

新北土城工業區近年透過都計變更為特專區，依法需回饋公益空間。新北市府預計利用回饋空間，打造專屬青年場館「You-nive...

侯友宜攜手企業與學童種樹

因應全球氣候變遷，新北市長期推動植樹行動，號召民間團體共同響應，也媒合企業於新北多個地點植樹以落實ESG。植樹節前夕，新...

2025萬金石馬拉松周日登場 新北警交管封閉路段出爐

「2025萬金石馬拉松」將於本周日（16日）在新北市萬里區翡翠灣鳴槍起跑，賽事橫跨萬里、金山及石門等3個行政區。新北警將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。