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侯友宜重申盼基捷盡早開工 副市長18日拜會謝國樑溝通

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市長侯友宜今早主持市政會議。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今早主持市政會議。記者劉懿萱／攝影

基隆捷運由新北市府主責，近期因總經費、分段招標引發討論。新北市長侯友宜今強調，他希望基捷能立即動工，近期由副市長陳純敬、捷運局長李政安拜會基隆市長謝國樑，彼此充分溝通。據悉，新北預計下周二上午赴基隆拜會謝國樑。

大環境缺工缺料，基隆捷運總經費預估增至1260億，基隆市憂心中央不接受1260億的經費，主責基捷的新北市府分段招標，致基隆段延後完工。侯友宜今早主持市政會議，會後受訪強調，他對基捷抱有高度期待，希望能立即動工，且興建過程中有一定審查程序，會不斷跟中央、地方做好溝通。

侯友宜說，近期也會請陳純敬副市長跟捷運局長去拜會謝國樑，最重要的是讓彼此溝通更充分外，更了解捷運在地方的需求及產業連結上，如何做好北北基大家共同生活圈，很期待趕快審定、儘早開工。

李政安說，基捷現正在做基本設計，才會推估需逾1260億，但工程會無法審議提高的預算，仍以原核定經費696.89億報鐵道局，目前確定基捷機電工程會全線招標，土建工程分標。

基隆捷運 謝國樑

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