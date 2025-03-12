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蔣萬安擬試行永康商圈徒步區 里長曝理由：居民會反對

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市蔣萬安過去受邀到永康商圈出席活動，現場攤商紛紛展現熱情，要求合影。記者林俊良／攝影
台北市蔣萬安過去受邀到永康商圈出席活動，現場攤商紛紛展現熱情，要求合影。記者林俊良／攝影

北市永康商圈因鼎泰豐等美食，成為觀光客必遊商圈；市長蔣萬安本周市政會議裁示推動「徒步區政策」，先以去年永康商圈3小時封街經驗，推動主要出入口設「禁止車輛進入」標示，僅允住戶商家補貨車，試行良好進一步推廣至中山商圈，不過里長持保留態度。

永康里長李明螢說，如果改成常態徒步區，居民是不會同意的，因為這邊居民多於商家，但如是聖誕節等特定節日辦活動，單次的封街還可以，好幾年前就曾討論過這個問題，要全部變成常態徒步區，居民是有反對聲音。

李明螢說，永康商圈與西門町商圈不同，永康二樓以上都是住戶，儘管市長有指示住戶及商圈進貨可放行，不過里長認為這會非常難管，「如果搞到店家與居民產生對立，就相當不好」。

先前永康商圈曾因聖誕節辦過三小時封街活動，李說，當時反應就相當好，不會全為了觀光客、店家，住戶還可以接受，尤其永康商圈的人行道已經更新拓寬過，其實已經有改善觀光客步行環境，但如果實施常態性徒步區，對住戶來說就會造成困擾。甚至如果是周末徒步區，還是會對居民造成不方便，但如果是特定節日活動封街，或許居民就可以接受。

北市東門永康商圈是觀光客來台北幾乎必遊商圈。照片／北市觀傳局提供
北市東門永康商圈是觀光客來台北幾乎必遊商圈。照片／北市觀傳局提供

住戶 永康商圈 觀光客

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