聽新聞
0:00 / 0:00
「身障者」變「助人者」台灣牽牛花協會創造新社服模式
台灣牽牛花運動家長協會利用台北市政府公益彩券盈餘基金補助，舉辦「同心共創」身障青年社會參與弱勢族群關懷同舟計畫，日前舉辦成果發表，除了讓身障青年從「被照顧者」轉變為「助人者」這項創新的社會公益與服務模式，也成功促進身障青年與銀髮族的跨世代共融。
台灣牽牛花運動家長協會指出，這項計畫的誕生，源自一位身障青年母親的深情訴說，她期望孩子能夠融入社會，發揮自身價值，協會響應這一呼聲，設計一套系統性且專業的培力課程，涵蓋社會適應、心理支持、人際關係與團體動力等領域，並讓身障青年走入社區關懷據點，與長者互動，分享生命故事、旅遊足跡，參與共融遊戲。
牽牛花運動家長協會表示，這項創新模式成功讓身障青年從「被照顧者」轉變為「助人者」，發揮生命韌性與創造力，根據統計，參與活動的長者滿意度超過90%，對身障青年的付出與努力表示極高的讚賞。而身障青年自身的自信心與社會適應能力也顯著提升，展現非凡的生命力。
此外，這項計畫的成功，不僅優化了身障者與銀髮族的服務模式結合，更為未來台北市推動身障者社會參與提供了可行的示範案例。協會期望透過這樣的計畫，讓社會服務有新的視角，讓身障青年獲得更多發展機會，創造新的可能。該協會也呼籲，社會大眾共同關注身障者的社會參與，給予他們助力，讓他們在社會中發揮所長，實現自我價值。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言