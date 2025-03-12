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「身障者」變「助人者」台灣牽牛花協會創造新社服模式

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導

台灣牽牛花運動家長協會利用台北市政府公益彩券盈餘基金補助，舉辦「同心共創」身障青年社會參與弱勢族群關懷同舟計畫，日前舉辦成果發表，除了讓身障青年從「被照顧者」轉變為「助人者」這項創新的社會公益與服務模式，也成功促進身障青年與銀髮族的跨世代共融。

台灣牽牛花運動家長協會指出，這項計畫的誕生，源自一位身障青年母親的深情訴說，她期望孩子能夠融入社會，發揮自身價值，協會響應這一呼聲，設計一套系統性且專業的培力課程，涵蓋社會適應、心理支持、人際關係與團體動力等領域，並讓身障青年走入社區關懷據點，與長者互動，分享生命故事、旅遊足跡，參與共融遊戲。

牽牛花運動家長協會表示，這項創新模式成功讓身障青年從「被照顧者」轉變為「助人者」，發揮生命韌性與創造力，根據統計，參與活動的長者滿意度超過90%，對身障青年的付出與努力表示極高的讚賞。而身障青年自身的自信心與社會適應能力也顯著提升，展現非凡的生命力。

此外，這項計畫的成功，不僅優化了身障者與銀髮族的服務模式結合，更為未來台北市推動身障者社會參與提供了可行的示範案例。協會期望透過這樣的計畫，讓社會服務有新的視角，讓身障青年獲得更多發展機會，創造新的可能。該協會也呼籲，社會大眾共同關注身障者的社會參與，給予他們助力，讓他們在社會中發揮所長，實現自我價值。

台灣牽牛花運動家長協會，利用台北市政府公益彩券盈餘基金補助舉辦「同心共創」身障青年社會參與弱勢族群關懷同舟計畫，日前舉辦成果發表。圖／台灣牽牛花運動家長協會提供
台灣牽牛花運動家長協會，利用台北市政府公益彩券盈餘基金補助舉辦「同心共創」身障青年社會參與弱勢族群關懷同舟計畫，日前舉辦成果發表。圖／台灣牽牛花運動家長協會提供
台灣牽牛花運動家長協會，利用台北市政府公益彩券盈餘基金補助舉辦「同心共創」身障青年社會參與弱勢族群關懷同舟計畫，日前舉辦成果發表。圖／台灣牽牛花運動家長協會提供
台灣牽牛花運動家長協會，利用台北市政府公益彩券盈餘基金補助舉辦「同心共創」身障青年社會參與弱勢族群關懷同舟計畫，日前舉辦成果發表。圖／台灣牽牛花運動家長協會提供
台灣牽牛花運動家長協會，利用台北市政府公益彩券盈餘基金補助舉辦「同心共創」身障青年社會參與弱勢族群關懷同舟計畫，日前舉辦成果發表。圖／台灣牽牛花運動家長協會提供
台灣牽牛花運動家長協會，利用台北市政府公益彩券盈餘基金補助舉辦「同心共創」身障青年社會參與弱勢族群關懷同舟計畫，日前舉辦成果發表。圖／台灣牽牛花運動家長協會提供

生命韌性 身障者 青年

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