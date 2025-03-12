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防制蛀牙大作戰 北市近10年兒童口腔齲齒率呈下降趨勢

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
幼兒園牙齒檢查。示意圖。圖／新竹市政府提供
幼兒園牙齒檢查。示意圖。圖／新竹市政府提供

台北市去年全年市府辦理學齡前兒童口腔、視力及聽力篩檢分別計5.6萬人、4.0萬人及1.7萬人，近十年口腔齲齒率及視力疑似異常率大致呈下降趨勢；另113年兒童醫療補助計補助14.8萬人次、3981.3萬元。　　

主計處指出，為確保兒童健康成長，台北市政府提供學齡前兒童整合性篩檢服務，透過早期篩檢及診斷，及時發現兒童的健康問題，以掌握最佳治療時期。北市衛生局統計，學齡前兒童口腔、視力及聽力篩檢其口腔齲齒率27.9%、視力疑似異常率為17.2%及聽力疑似異常率為6.4%。

相較112年，去年減少3.3、1.0及3.4個百分點，若與104年比較，近十年口腔齲齒率及視力篩檢疑似異常率分別減少23.8及5.4個百分點。　　

另外，兒童對疾病感受性高、免疫力低，亟需醫療之悉心照護，北市府開辦「台北市兒童醫療補助計畫」，依台北市政府衛生局統計，113年全年市府辦理兒童醫療補助計補助14.8萬人次、3,981.3萬元，其中未滿6歲之第1類及特殊弱勢族群之第2類兒童計補助9.6萬人次、3240.5萬元。

為了鼓勵生育並減輕生育子女較多家庭之經濟負擔，北市府另針對第3胎(含)以上6歲以下之第3類兒童加碼醫療補助，113年計補助5.2萬人次（占35.2%）、740.8萬元（占18.6%）。

北市近10年兒童齲齒率呈下降趨勢。圖／北市主計處提供
北市近10年兒童齲齒率呈下降趨勢。圖／北市主計處提供

北市府 衛生局 視力

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