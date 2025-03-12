政府幫你脫單！台北信義區邀40男女「喜相逢」條件曝光 3行政區也能報名
台北市信義區公所將於4月26日舉辦「信義喜相逢」單身聯誼活動，活動全程免費，凡年滿30歲至45歲，設籍、居住、工作或就學於台北市的單身者，都可以報名參加。
台北市信義區公所3月10日於官網發布消息，將在4月26日（周六）舉行信義喜相逢單身聯誼活動，時間為下午1時至5時30分，地點為信義區的松隆區民活動中心。這場活動名額為40人、男女各半，只要年滿30歲至45歲，設籍、居住、工作或就學於台北市的單身者，皆可報名參加。同時，婚姻存續中、同居或已有婚約者，則不符合本次活動參加資格，請勿報名。
「信義喜相逢」單身聯誼活動由台北市政府民政局指導、台北市信義區公所主辦，承辦單位為戀愛大學，協辦單位則是位於新光三越信義新天地A4館的「日禾春 RìHÉCHŪN」喜餅業者。凡有意參加者，可於3月17日中午12時至3月31日晚上11時59分前往「戀愛大學」官網報名，並繳交1000元保證金，活動當天會現場退費。
消息被轉發到臉書社團「信義區三兩事」，不少網友笑說「幫到這」、「當天單身算嗎」、「可惜我已婚」、「我過期了」。根據「台北市鼓勵婚育專區」官網資訊，114年各區公所單身聯誼一覽表顯示，目前除了信義區，中山區、中正區和南港區的區公所目前也正開放報名中。
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