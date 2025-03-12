政府幫你脫單！台北信義區邀40男女「喜相逢」條件曝光 3行政區也能報名

台北市信義區公所將於4月26日舉辦「信義喜相逢」單身聯誼活動，活動全程免費，凡年滿30歲至45歲，設籍、居住、工作或就學於台北市的單身者，都可以報名參加。

台北市信義區公所3月10日於官網發布消息，將在4月26日（周六）舉行信義喜相逢單身聯誼活動，時間為下午1時至5時30分，地點為信義區的松隆區民活動中心。這場活動名額為40人、男女各半，只要年滿30歲至45歲，設籍、居住、工作或就學於台北市的單身者，皆可報名參加。同時，婚姻存續中、同居或已有婚約者，則不符合本次活動參加資格，請勿報名。

「信義喜相逢」單身聯誼活動由台北市政府民政局指導、台北市信義區公所主辦，承辦單位為戀愛大學，協辦單位則是位於新光三越信義新天地A4館的「日禾春 RìHÉCHŪN」喜餅業者。凡有意參加者，可於3月17日中午12時至3月31日晚上11時59分前往「戀愛大學」官網報名，並繳交1000元保證金，活動當天會現場退費。