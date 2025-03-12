蔣萬安拍板徒步區政策永康商圈試行 再推「最香商圈」

北市永康商圈因鼎泰豐等美食，成為觀光客必遊商圈；另捷運中山站的心中山也因創意潮牌聚集，日韓遊客必逛。市長蔣萬安本周市政會議裁示推動「徒步區政策」。

蔣說，先以去年永康商圈3小時封街經驗，推動主要出入口設「禁止車輛進入」標示，僅允住戶商家補貨車，試行良好進一步推廣至中山商圈。

蔣萬安友善行人政策，拍板將積極推動徒步區政策。蔣萬安本周也在市政會議上分享，自己近期於周末前往永康街，觀察永康商圈聚集大量國際觀光客、人潮眾多，進入永康街的車輛大多為計程車和Uber，已鮮少有人駕駛小客車進入，顯見民眾已普遍認知這一區並不適合自駕、停車，顯示這裡已經具備轉換為徒步區的潛力。

蔣萬安說，他上任後持續推動跨局處討論、規畫更多徒步空間，也要求產業局、交通局、大安區公所與永康街商圈自治會、在地里長等共同研商此案。例如在主要出入口設置「禁止車輛進入」標示，並允許當地住戶與商家補貨車進入，作為逐步推動徒步區的第一步。透過溝通確保政策推動符合地方需求，如果試行成果良好市府也考慮進一步推廣至中山商圈等其他適合區域。

蔣萬安也要求產業局將去年底永康街試辦封街3小時的經驗，包括徵詢商家及里長意見等各類型資料彙整提供相關單位，以利後續全市徒步區的整體規畫。

蔣萬安表示，徒步區政策要具體落實、逐步規畫、跟地方里長及商圈討論。他強調，台北市不能永遠停滯不前，不能只是羨慕日本的徒步空間；市府一定要慢慢的把徒步區模式建立起來，一開始在地一定會有一些不同的聲音，但一定要加強溝通克服，在今年有所突破。