交維通過了…南港LaLaport 20日開幕 東湖汐止仍憂塞車惡夢

台北市南港大型購物商場LaLaport本月20日開幕，原送交維的13日試營運時間將延後，交通局上周已原則通過LaLaport交通維持計畫，因警察局仍建議部分動線管制還需修正，部分動線將改成只進、只出，避免人車潮多時造成部分路段壅塞。

也因LaLaport本月20日將開幕，許多住東湖、汐止民眾，也紛紛在社群熱議，有住在汐止、南港的民眾憂心，「準備塞車惡夢」、「汐止南港人的交通惡夢來了」，因LaLaport有大型影城，也有東湖在地民眾說，「哈啦影城有點危險了。」

北市交通局表示，目前密切觀察可能壅塞的交通瓶頸點，幾個主要連結道路，包括從環東下來、經貿一、二路、南湖大橋、經貿二路157、105巷等，也會希望通過性車流可以盡可能避開。

為了鼓勵民眾來逛LaLaport搭乘大眾運輸，業者也提兩項大眾運輸優惠措施，包括持悠遊卡搭乘公共運輸，就享有購物折價券、優惠券等；另，消費滿6000元一定金額就會有免費宅配物流服務，呼籲不要開車來。

交通局表示，LaLaport試營運及開幕期間，對周邊道路比較大的挑戰是在下班尖峰，所以也呼籲這種臨時的活動，會比平常車多壅塞，所以呼籲盡量不要開車來，多多搭乘大眾運輸，至於通過型車流如果可以，請盡可能避開。

根據業者送的交維計畫，依過去在台中等店開幕人潮預估，南港LaLaport平單日將吸引4萬5千多人潮，開幕期間平日約5萬人潮、假日6萬9千多人，近7萬來客數。業者希望用優惠措施，讓4成消費者搭乘大眾運輸。