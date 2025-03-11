打破年老成見！ 藝術行動「成忘老太太遊樂園」免費參與

曾獲台新藝術獎百萬大獎的藝術家湯皇珍，2019年因失智母親開始發展與參與者互動的「成忘老太太」行動計畫，思考人生與記憶。如今她的母親已逝，「成忘老太太」系列仍在繼續，最新計畫「成忘老太太遊樂園」行動歡迎觀眾報名一起打破對年老的成見，3月12日上午就有一場。

「成忘」老太太之名，來自湯皇珍因媽媽失智思考的「成全忘記」，她認為，「成忘老太太」可說是寓言人物，將年老的現實化為可超越的生命境界。遊樂園計畫就邀請觀眾一起體會。

湯皇珍說，外界看失智的「成忘」老太太，會聯想完全喪失記憶的真實人物以及失去記憶的疾病，當人們真切面臨這處境，體會年老不再是想像，越來越失落字彙不知如何達意，找不到回家之路，認不得枕邊人，甚至記不起如何走路吃飯，如何正視這失序、潰決與憂怖，成了種考驗。

藝術就是她面對這些考驗的方式。湯皇珍認為，藝術家應以藝術進行生命尋訪，才能找到藝術的創造性，「成全」就是她從成忘老太太計畫啟用的創造力。如此成全，容許任一位「成忘老太太」以另種思考的迴路面對「年老」，容許面對與自身心迥然差異之「他者」取得相處之道，容許身為藝術家的「成忘老太太」以及每位行者回到藝術的本質核心——創造力改造的生命雕塑。

「進入老年，是尋訪的人最終極的尋訪。」湯皇珍說，成忘老太太遊樂園要引導觀眾直視任何努力都無法解脫於消長生滅的徒勞，歡迎參與者以最質樸、無可轉身的「每一天」來展開真實生命體驗的應和。