打破年老成見！ 藝術行動「成忘老太太遊樂園」免費參與

聯合報／ 記者何定照／即時報導
藝術家湯皇珍（中紅髮者）2019年起從失智母親得啟發，啟動新作「成忘老太太」。最新計畫「成忘老太太遊樂園」，也歡迎觀眾報名一起打破對年老的成見。本報資料照片
藝術家湯皇珍（中紅髮者）2019年起從失智母親得啟發，啟動新作「成忘老太太」。最新計畫「成忘老太太遊樂園」，也歡迎觀眾報名一起打破對年老的成見。本報資料照片

曾獲台新藝術獎百萬大獎的藝術家湯皇珍，2019年因失智母親開始發展與參與者互動的「成忘老太太」行動計畫，思考人生與記憶。如今她的母親已逝，「成忘老太太」系列仍在繼續，最新計畫「成忘老太太遊樂園」行動歡迎觀眾報名一起打破對年老的成見，3月12日上午就有一場。

「成忘」老太太之名，來自湯皇珍因媽媽失智思考的「成全忘記」，她認為，「成忘老太太」可說是寓言人物，將年老的現實化為可超越的生命境界。遊樂園計畫就邀請觀眾一起體會。

湯皇珍說，外界看失智的「成忘」老太太，會聯想完全喪失記憶的真實人物以及失去記憶的疾病，當人們真切面臨這處境，體會年老不再是想像，越來越失落字彙不知如何達意，找不到回家之路，認不得枕邊人，甚至記不起如何走路吃飯，如何正視這失序、潰決與憂怖，成了種考驗。

藝術就是她面對這些考驗的方式。湯皇珍認為，藝術家應以藝術進行生命尋訪，才能找到藝術的創造性，「成全」就是她從成忘老太太計畫啟用的創造力。如此成全，容許任一位「成忘老太太」以另種思考的迴路面對「年老」，容許面對與自身心迥然差異之「他者」取得相處之道，容許身為藝術家的「成忘老太太」以及每位行者回到藝術的本質核心——創造力改造的生命雕塑。

「進入老年，是尋訪的人最終極的尋訪。」湯皇珍說，成忘老太太遊樂園要引導觀眾直視任何努力都無法解脫於消長生滅的徒勞，歡迎參與者以最質樸、無可轉身的「每一天」來展開真實生命體驗的應和。

湯皇珍 2025「成忘老太太遊樂園」接下來的場次共有3/12（三）、3/19（三）、3/26（三）上午10時至11時半，地點在無論如何師大店（北市龍泉街112-2號1樓）活動報名連結 https://forms.gle/WXizXpFa5c91KN7G9

藝術家湯皇珍（中立者）從她的失智母親得啟發，啟動新作「成忘老太太」。最新計畫「成忘老太太遊樂園」，也歡迎觀眾報名一起打破對年老的成見。本報資料照片
藝術家湯皇珍（中立者）從她的失智母親得啟發，啟動新作「成忘老太太」。最新計畫「成忘老太太遊樂園」，也歡迎觀眾報名一起打破對年老的成見。本報資料照片

失智 遊樂園

延伸閱讀

影／ 台灣戲曲藝術節雙旗艦製作 引領觀眾遊歷平行時空

歷史上詭異的「災害之年」！藝術家透納如何將痛苦昇華，啟發舉世聞名的印象派？

國際扶輪3523地區「讓歐洲看見台灣」好海洋公益音樂會暨地區職業論壇活動 盛大舉行 推動台灣音樂家躍上國際舞台

見失智長者拜媽祖求保佑兒孫健康 伴遊高中生、大學生受感動

相關新聞

社子島開發公聽會 正反方爆衝突

社子島開發案爭議多年，北市府昨開區段徵收公聽會，不少人互相推擠、對峙叫囂。反區徵的自救會抗議市府公然違法，要求停開公聽會...

北市卸貨車格 將全改科技執法

北市逾2200卸貨停車格，近5年近4千件占用陳情，有車輛占用整天未見開罰。議員發現，市府近年導入智慧車柱科技執法，卸貨車...

黑暗期快過了 萬大中和線 明年陸續撤圍籬

捷運萬大中和樹林線一期在2014年動工，雙和、土城歷經多年交通黑暗期，一期工程預計2027年完工，台北市捷運局昨在新北道...

新環南市場啟用 攤商怨動線不明

北市環南市場2期已啟用1個月，不過攤商發現，指標動線不明，消費者很容易迷路；2樓餐飲雜貨店未全數進駐，平日客人稀稀落落。...

打破年老成見！ 藝術行動「成忘老太太遊樂園」免費參與

曾獲台新藝術獎百萬大獎的藝術家湯皇珍，2019年因失智母親開始發展與參與者互動的「成忘老太太」行動計畫，思考人生與記憶。...

AI也能談心！北市將生成式機器人引入少年中心 最快年底研發完成

北市社會局今舉辦「114年度重要政策暨預算說明會」，介紹預算分配及二周年施政成果，今年更已「社會福利」與「數位轉型」、「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。