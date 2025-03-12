新環南市場啟用 攤商怨動線不明

北市環南市場2期已啟用1個月，不過攤商發現，指標動線不明，消費者很容易迷路；2樓餐飲雜貨店未全數進駐，平日客人稀稀落落。市場處表示，動線及機車停車格數等問題3月底前完成改善，也將加強引導顧客上2樓消費，並與自治會辦行銷活動。

環南市場二期面積15萬5312平方米，地上有6樓，顧客使用空間有1樓採買區、2樓餐飲雜貨及空中花園。

記者實際走訪，發現樓層平面圖看不出蔬果、魚類、肉類等分類，也不見電扶梯位置，得先試走一圈並看上方標示，才找得到。

2樓則需經過一小段汽機車停車道，才進入餐飲區，目前攤位未全數進駐，顧客遊客明顯稀少，連雜貨區也被安排到較隱密邊角，攤商抱怨，影響來客生意。

環南市場自治會長林勝東說，營運1個月陸續發現指標不明，顧客很容易在市場迷路，也很難引導到二樓的餐飲部消費，希望趕緊改善，否則擔心顧客流失。

在地議員郭昭巖、劉耀仁及洪婉臻陸續會勘。郭昭巖說，動線指引不明是最主要問題，民眾採買需精準到位，否則逛下來腿痠，乾脆去大賣場，甚至攸關逃生動線安全。

洪婉臻說，新市場沒有新氣象，有些攤商生意掉1成，也發現市場外停車格不足，2樓雜貨區有時一整天等不到幾位顧客光顧。

市場處表示，周五將邀相關局處會勘改善停車格位；上月也已通知廠商優化全區指標，預計3月底前完成。

至於二樓餐飲雜貨部，有1攤餐飲因還有訴訟維持空攤未招標，其餘39攤飲食及27雜貨皆有攤商營業，會增加指標能見度。後續也將推開幕行銷計畫，刺激買氣。