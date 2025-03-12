聽新聞
0:00 / 0:00

黑暗期快過了 萬大中和線 明年陸續撤圍籬

聯合報／ 記者葉德正／新北報導

捷運萬大中和樹林線一期在2014年動工，雙和、土城歷經多年交通黑暗期，一期工程預計2027年完工，台北市捷運局昨在新北道安會報預告，2026年5月將陸續撤除圍籬還路於民。

新北市長侯友宜表示，去年即提出應陸續縮減圍籬，效果還看不出來，盼北市捷運局盡早釋放道路空間。

萬大中和樹林第一期興建路段由捷運中正紀念堂站起，向西沿南海路下方過和平西路後接西藏路轉萬大路、經地下穿越果菜市場及新店溪後，至永和保順路、保生路轉中山路、中和連城路至土城金城路，新北市段共5.7公里，設5座地下車站及1座機廠。

北市捷運局說，第一期新北市轄段道路復舊作業去年完成站體結構回填，後續辦理公共管線、道路及人行道復舊作業，預計明年5月陸續完成道路復舊，將以最小施工範圍，盡速還路於民。

道安顧問、陽明交大教授邱裕鈞建議，工程進入還路於民階段，維持車道數是關鍵，某些路段車道突然增多或減少，都可能影響用路人或造成風險。

市議員張嘉玲指出，興建捷運萬大中和樹林線，中和民眾未受其利，先受其害多年，不僅有交通黑暗期，還伴隨噪音、粉塵、鄰損事件多，加速拆除圍籬是地方引頸企盼的事；工程大部分進入最後階段，不少路段圍籬早就可以拆，應該完工路段就先拆，別等全部通車才拆除。市議員江怡臻說，施工圍籬是地方噩夢，嚴重影響交通，應該加速移除。

中和 捷運

延伸閱讀

樹林無極慈玄堂女信徒慘死 竟是遭夫、兄及女宮主聯手痛毆

萬大中和線交通黑暗期將結束 沿線明年5月陸續撤圍籬

台北捷運徵才！月領5萬3 文組也能來

新北三鶯線通車在即 民怨：捷運站沒人行道

相關新聞

社子島開發公聽會 正反方爆衝突

社子島開發案爭議多年，北市府昨開區段徵收公聽會，不少人互相推擠、對峙叫囂。反區徵的自救會抗議市府公然違法，要求停開公聽會...

北市卸貨車格 將全改科技執法

北市逾2200卸貨停車格，近5年近4千件占用陳情，有車輛占用整天未見開罰。議員發現，市府近年導入智慧車柱科技執法，卸貨車...

黑暗期快過了 萬大中和線 明年陸續撤圍籬

捷運萬大中和樹林線一期在2014年動工，雙和、土城歷經多年交通黑暗期，一期工程預計2027年完工，台北市捷運局昨在新北道...

新環南市場啟用 攤商怨動線不明

北市環南市場2期已啟用1個月，不過攤商發現，指標動線不明，消費者很容易迷路；2樓餐飲雜貨店未全數進駐，平日客人稀稀落落。...

打破年老成見！ 藝術行動「成忘老太太遊樂園」免費參與

曾獲台新藝術獎百萬大獎的藝術家湯皇珍，2019年因失智母親開始發展與參與者互動的「成忘老太太」行動計畫，思考人生與記憶。...

AI也能談心！北市將生成式機器人引入少年中心 最快年底研發完成

北市社會局今舉辦「114年度重要政策暨預算說明會」，介紹預算分配及二周年施政成果，今年更已「社會福利」與「數位轉型」、「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。