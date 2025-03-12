黑暗期快過了 萬大中和線 明年陸續撤圍籬

捷運萬大中和樹林線一期在2014年動工，雙和、土城歷經多年交通黑暗期，一期工程預計2027年完工，台北市捷運局昨在新北道安會報預告，2026年5月將陸續撤除圍籬還路於民。

新北市長侯友宜表示，去年即提出應陸續縮減圍籬，效果還看不出來，盼北市捷運局盡早釋放道路空間。

萬大中和樹林第一期興建路段由捷運中正紀念堂站起，向西沿南海路下方過和平西路後接西藏路轉萬大路、經地下穿越果菜市場及新店溪後，至永和保順路、保生路轉中山路、中和連城路至土城金城路，新北市段共5.7公里，設5座地下車站及1座機廠。

北市捷運局說，第一期新北市轄段道路復舊作業去年完成站體結構回填，後續辦理公共管線、道路及人行道復舊作業，預計明年5月陸續完成道路復舊，將以最小施工範圍，盡速還路於民。

道安顧問、陽明交大教授邱裕鈞建議，工程進入還路於民階段，維持車道數是關鍵，某些路段車道突然增多或減少，都可能影響用路人或造成風險。

市議員張嘉玲指出，興建捷運萬大中和樹林線，中和民眾未受其利，先受其害多年，不僅有交通黑暗期，還伴隨噪音、粉塵、鄰損事件多，加速拆除圍籬是地方引頸企盼的事；工程大部分進入最後階段，不少路段圍籬早就可以拆，應該完工路段就先拆，別等全部通車才拆除。市議員江怡臻說，施工圍籬是地方噩夢，嚴重影響交通，應該加速移除。