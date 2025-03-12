北市卸貨車格 將全改科技執法

北市逾2200卸貨停車格，近5年近4千件占用陳情，有車輛占用整天未見開罰。議員發現，市府近年導入智慧車柱科技執法，卸貨車格僅255格，籲市府盡快增設。

停管處回應，收費裝卸貨車格預計在明年底前全智慧化。

北市近5年1999陳情案，與卸貨車格相關陳情有3900件，內容多是車格遭占用，甚至有民眾發現，車子在卸貨車格停放一整天，因無人檢舉告發，僅需繳付60元停車費；北市府雖已導入智慧車柱科技執法，提升卸貨車格違規取締效率，但是全市目前僅有255個車格完成裝設。

據統計，2024年透過科技執法舉發卸貨停車格違規有7692件，未設置智慧車柱的其他1千9百個卸貨車格，去年僅靠人力舉發1萬3599件，依照比例算，科技執法效能是人力檢舉的18倍，且去年警方全年僅受理9919件占用卸貨車格的報案，民眾報案率極低。

議員曾獻瑩指出，開單員全年巡邏共1400萬次，等於巡邏約1400次才有一件報案。目前作法是若遇車格遭占用，開單員無特別通報管道，需額外撥打110報案、占用其開單作業時間，導致開單員報案率低。

曾獻瑩建議，停管處應明定開單員職責內容、或改善報案流程，讓開單員可直接透過開單作業系統通報違規，非額外電話報案，以提升執法效率，減少車格違規占用。

停管處回應，將研擬舉發精進作為。