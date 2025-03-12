社子島開發公聽會 正反方爆衝突

社子島開發案爭議多年，北市府昨開區段徵收公聽會，不少人互相推擠、對峙叫囂。反區徵的自救會抗議市府公然違法，要求停開公聽會，批沒看到市長蔣萬安承諾的重啟溝通，迫遷將讓近8千人無家可歸；另一派支持開發的里長嘆「心很痛」，強調95%以上居民同意開發。

北市地政局表示，這次公聽會目的是資訊揭露和資訊蒐集。土開總隊昨上午、下午在士林區公所各辦一場「社子島地區區段徵收事業計畫公聽會」，上午場還沒開始，自救會就在區公所大門抗議，公聽會現場氣氛火爆，數度激烈推擠。

自救會發言人李華萍率成員不停大喊「會議無效」、「反對區段徵收」，有人推倒舞台前桌椅、坐在地上，場面混亂。

反對區徵的李華萍說，蔣萬安2022年選舉時曾到社子島接受陳情，稱會走進鄰里重啟溝通，但至今都沒看到；她質疑社子島案採區段徵收，無事業計畫，公聽會公然違法。

支持快開發的富洲里長陳惠民說，社子島95%以上居民同意開發，結果自救會來抵制開會，看了感到很心痛；還有登記發言的民眾指出，現場很多人不是社子島居民，上周才去烏日抗議區段徵收，嘆自家不知什麼會倒塌，希望市府趕快給個安全住宅。

政大地政系兼任教授徐世榮昨也與國民黨議員林杏兒爆口角，徐不滿公聽會違法、違憲，直指林杏兒與市府、財團站在一起，居民反對區段徵收超過10年，在地民代都沒聽到，直呼諷刺、批可恥。

林杏兒反嗆，社子島已逾50年禁建，希望市府還給在地人可以開發的機會，質疑現場許多不是在地人的聲音；民眾黨議員黃瀞瑩也說，希望市府將社子島開發當成大事，盼市府出面溝通。

地政局表示，內政部去年12月25日已通過區段徵收範圍及抵價地比例，今年5月還會再開一次公聽會，預計最快今年下半年、明年初，就會陸續啟動協議價購及相關說明會。