水墨青花瓷遇見實驗性書藝 名家百件作品先睹為快

在平面作畫且畫得好已經不容易，在青花圓瓶作畫更是考驗功夫，彰化縣心月藝術中心創辦人卓麗秋把壯麗山水融於一瓶，畫風獨樹一格，即日起與文化部參事梁永斐的實驗性書藝創作合展，帶給民眾耳目一新的感受。

卓麗秋師承水墨名家周澄，學習在青花瓷畫上傳統水墨畫，累積數十年功力，無論壯麗山水或恬靜景色都能充分掌握氣韻，2016年起陸續國立彰化生活美學館、國立國父紀念館及國立中正紀念堂等地展出作品，近年更以青銅器的器形進行瓷器創作。她承襲老師周澄的文化精神，創立心月藝術中心教授山水青花瓷的技法，在教學與創作的路上精進。

梁永斐曾任台北市體育處長、國立中正紀念堂管理處副處長、文化部藝術發展司長、國立國父紀念館長、國立台灣美術館館長暨席德進基金會董事長、國立歷史博物館館長等職任，現為文化部參事，忙於公務不忘藝術創作，近年積極進行許多具實驗性質的創新嘗試，書風多元、變體豐富，極具視覺感官張力，2023年參加英國「倫敦亞洲藝術週展」，今年2月獲邀到法國巴黎參加「首都藝術展」。

彰化縣文化局表示，「卓越斐然-卓麗秋、梁永斐雙人展」即日起到4月6日在縣立美術館一樓展出，卓麗秋67件山水青花瓷、粱永斐62件書藝，本（3）月15日下午兩點舉行開幕式，但民眾可先睹為快。